Alonso assente alla presentazione dell’Alpine 2021

Il 2 marzo Alpine presenterà la monoposto che schiererà nella stagione 2021. All’evento mancherà Fernando Alonso ancora convalescente

Ultimi giorni di preparazione della nuova macchina per Alpine F1 Team in vista della presentazione che avverrà la prossima settimana, precisamente martedì 2 marzo. Poco fa il team ha annunciato che all’evento non ci sarà Fernando Alonso, il pilota spagnolo che si appresta a tornare in Formula 1 dopo due anni di assenza, proprio in questo 2021.

La presentazione della monoposto andrà in scena con un evento on-line, alla presenza del CEO di Alpine Laurent Rossi, di Davide Brivio e di Esteban Ocon, il secondo pilota e compagno di squadra di Alonso.

Il team anglo-francese ha così spiegato: “la situazione sanitaria e i relativi regolamenti locali non permettono ad Alonso di svolgere alcuna attività di comunicazione e marketing, mentre è impegnato a seguire questa sua fase di preparazione piuttosto critica”.

“Pubblicheremo una sessione di domande e risposte con Fernando Alonso per la stampa. Sarà disponibile per la sessione di interviste con i giornalisti in Bahrain nel corso dei test pre stagionali”.

R.S.18

2021 winter livery @OconEsteban 🖤💙🤍❤️

📸 Morgan Mathurin pic.twitter.com/KiKpwokIXQ — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 25, 2021

FERNANDO È IN CONVALESCENZA DOPO L’INCIDENTE IN BICI

Fernando Alonso in vista del suo tanto atteso ritorno in Formula 1, stava seguendo un’intensa preparazione atletica, considerando la sua assenza di due anni dal Circus. Ma due settimane fa mentre si stava allenando in bici, si è scontrato con una macchina a Lugano in Svizzera.

Il due volte campione del mondo ha riportato una frattura alla mandibola superiore e la rottura di alcuni denti. È stato prontamente soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico e dopo essere stato dimesso dall’ospedale, sta ora seguendo un periodo di convalescenza a casa prima di poter ricominciare la preparazione atletica, in vista del ritorno in pista.

Dopo la presentazione della A521, Alpine procederà con gli ultimi lavori prima di spedire il tutto in Bahrain, dove dal 12 al 14 marzo si terrà la sessione di test pre stagionali della durata di tre giorni.