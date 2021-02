Alonso ha avuto un incidente in bici. Inizio stagione a rischio?

L’inizio della stagione di Formula 1 è a rischio per Fernando Alonso? L’asturiano ha avuto un incidente in bici nei pressi di Lugano

La Gazzetta dello Sport ha riportato che Fernando Alonso ha avuto un incidente in bici in Svizzera, mentre si allenava infatti è stato investito da un’auto. Il due volte campione del mondo di Formula 1 è stato soccorso immediatamente. Dai primi esami effettuati sono state evidenziate delle possibili fratture. Per il pilota dell’Alpine quindi l’inizio della stagione è a rischio? Che Fernando Alonso sia un grande appassionato di ciclismo è ormai cosa nota. Come è anche noto che spesso e volentieri si allena in bicicletta, specialmente in ottica del suo ritorno nel Circus.

Qualche settimana fa infatti ha anche condiviso un post a riguardo sul suo account Instagram ufficiale. Oggi però mentre si allenava nei pressi di Lugano qualcosa è andato storto, perché è stato investito da un’automobile. Fernando Alonso ha quindi avuto un incidente in bici mentre percorreva le strade svizzere. Al pilota dell’Alpine è stato prestato subito soccorso ed è stato ricoverato in un ospedale della zona. Secondo la Gazzetta dello Sport dai primi esami radiografici che gli hanno effettuato risultano delle possibili fratture.

ALPINE DICHIARA CHE L’ASTURIANO E’ COSCIENTE

Il team dell’asturiano tranquillizza gli appassionati dichiarando che Fernando Alonso è cosciente e sta bene. Lo spagnolo è in attesa di ulteriori esami medici a cui verrà sottoposto domani in mattinata. Perciò Alpine non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito questa sera. Ulteriori aggiornamenti verranno quindi forniti domani. A questo punto la domanda che ci si pone è più che lecita: il due volte campione del mondo di Formula 1 rischia di saltare l’inizio della stagione che dovrebbe effettuarsi in Bahrain a fine Marzo?