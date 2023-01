Alfa Romeo: annuncia un nuovo title partner

Rivoluzione in casa Alfa Romeo: dopo l’arrivo di Andreas Seidl e di Alessandro Alunni Bravi, ecco Stake nuovo title partner

Finita la partnership con la PKN Orlen, nuovo sponsor AlphaTauri, la nuova Alfa Romeo di Andreas Seidl e di Alessandro Alunni Bravi, ha annunciato l’arrivo di un nuovo Title partner per la nuova stagione di Formula 1 2023.

Si tratta di Stake, un marchio conosciuto per l’intrattenimento e le scommesse, il cui logo comparirà sulla livrea della nuova vettura che vedremo, il prossimo 07 febbraio e sulla nuova denominazione del team, ovvero Alfa Romeo F1 Team Stake.

Il team di Hinwil ha annunciato che sarà una partnership a lungo termine, e che proseguirà anche dopo l’addio della Casa del Biscione a fine 2023.

Esordio di Stake in Formula 1

Nel comunicato, in cui si conferma l’inizio di questo nuovo sodalizio, Alfa Romeo e Stake hanno fatto intendere che ci sarà un calendario ricco di esperienze ed eventi in tutto il mondo, insieme al calendario della Formula 1.

Stake si prepara così ad affrontare la sua prima esperienza di sponsorizzazione in Formula 1. In passato, ha collaborato con artisti, tra cui la superstar canadese Drake, l’Everton Football Club e il calciatore argentino, Sergio Aguero. Sicuramente, la sua presenza nel Circus rappresenta un gran bel colpo, soprattutto per il team elvetico, data la rilevante entrata economica che si troverà in cassa, considerando l’era del budget cap.

Alessandro Alunni Bravi, neo Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e Rappresentante del Team, ha così dichiarato: “Diamo il benvenuto a Stake, come nuovo co-title partner del team, in quello che rappresenta l’inizio di una nuova era per entrambi”.

“La Formula 1 ha visto un enorme aumento di interesse negli ultimi anni e l’arrivo di nuovi marchi, come Stake è rappresentativo dell’enorme esposizione che il nostro sport può offrire”.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di un portafoglio di marchi sportivi e di intrattenimento, come questo e non vediamo l’ora di cosa Stake avrà in programma per i nostri fans,” ha così commentato Bravi.