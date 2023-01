Alfa Romeo, annunciata la data di presentazione della nuova vettura

Il 7 febbraio alle ore 10.00 verrà presentata la C43, la nuova vettura targata Alfa Romeo Racing. E che darà battaglia per migliorare il sesto posto in classifica dell’anno scorso

All’appello manca ormai solo la Haas. Dopo che anche l’Alfa Romeo Racing ha ieri annunciato la data di presentazione della vettura che concorrerà nel campionato del 2023 di Formula 1. Martedì 7 febbraio sarà il gran giorno della C43, che verrà rivelata al pubblico alle 10.00 ora italiana in un evento che si terrà a Zurigo. A divulgare la notizia è stata la stessa squadra svizzera tramite i propri canali social ufficiali.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) January 20, 2023

La neonata di casa Sauber sarà la prima senza la guida di Frederic Vasseur dal 2016, recentemente trasferitosi alla Ferrari per succedere a Mattia Binotto. Ma soprattutto sarà la prima per Andreas Seidl come CEO del gruppo societario, che solo il mese scorso ha rinunciato al suo ruolo in McLaren per abbracciare il progetto che porterà ad Audi nel 2026. Mentre va ricordato che sul nome del nuovo team principale da Hinwil al momento non si sa nulla.

La stagione che sta per cominciare sarà la seconda con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu dietro al volante. Da tutte le parti in causa ci si aspettano ottime cose, in particolare se si considerano i 55 punti conquistati che hanno permesso di raggiungere il sesto posto nella classifica costruttori (davanti ad Aston Martin, Haas, AlphaTauri e Williams) nel 2022. Un risultato questo che fa sicuramente ben presupporre per il futuro.