UFFICIALE: Orlen diventa il nuovo sponsor AlphaTauri

A pochi giorni dalla presentazione delle nuove vetture, la scuderia di Faenza annuncia una partnership importante

Che smacco per Alfa Romeo Racing! Il matrimonio con ORLEN, l’azienda polacca attiva nel mercato del petrolio, non è stato particolarmente duraturo. Tant’è che la stessa azienda, a partire da quest’anno, è stata annunciata come partner principale di AlphaTauri. Nelle scorse ore, attraverso i propri canali social, la scuderia ha reso pubblico il nuovo accordo, che di fatto potrebbe supportare il team di Faenza anche dal punto di vista economico.

Il nuovo sponsor sarà presentato ufficialmente anche durante l’evento di unveiling della nuova vettura, in programma a New York il prossimo 11 Febbraio. Già in quella sede, l’adesivo dell’azienda polacca potrebbe comparire sulla livrea della AT04. Un elemento che potrebbe altrettanto sorprendere e, di fatto, ha sollevato non poche curiosità su come ORLEN potrebbe inserirsi nella nuova livrea della vettura, ormai da anni caratterizzata da colori bianco blu.

Nell’annunciare la nuova partnership, nel frattempo, Franz Tost ha dichiarato: “Sono lieto di iniziare la stagione 2023 con un annuncio così importante per la squadra. ORLEN rappresenta un’azienda leader nel settore del petrolio e del gas in Europa centrale e questa partnership permetterà al loro marchio di raggiungere maggiore visibilità attraverso le piattaforme globali che offriamo come squadra. Non vediamo l’ora di vedere il loro logo sulla nostra nuova vettura […]”

all in with ORLEN 🤜🤛 excited to welcome @pkn_orlen as our new Principal Partner! ✌️ 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 27, 2023

A FAENZA…SENZA KUBICA

Oltre ad aver abbandonato la precedente scuderia, ORLEN si appresta a lasciare indietro anche Robert Kubica, ormai da anni seguito proprio dall’azienda petrolifera. Con il passaggio ad AlphaTauri, tuttavia, il pilota polacco non seguirà ORLEN, ma rimarrà impegnato come test driver per Alfa Romeo Racing. O forse, sarà costretto a salutare anche la scuderia svizzera…qualche anno fa, era stato proprio lui a coinvolgere ORLEN in Formula 1. Ora, con il cambio bandiera di ORLEN, il rapporto di Kubica con Alfa Romeo potrebbe non essere così duraturo.

In realtà, il matrimonio tra lo sponsor e il team aveva dato i primi segnali di cedimento già durante la fine del 2022. Secondo quanto riportato da Motorsport, nelle scorse due settimane i due attori sarebbero arrivati alla rottura definitiva, imponendo alla Sauber di iniziare la ricerca assidua di un nuovo title sponsor. Anche quest’ultimo, dato l’imminente inizio della stagione 2023, potrebbe essere rivelato in occasione dell’appuntamento di presentazione della nuova C43, in programma il 7 Febbario.

Il CEO di ORLEN, ha commentato così il nuovo impegno all’interno del Circus: “[…] Ci concentriamo costantemente sulla sponsorizzazione sportiva come mezzo per raggiungere una presenza di rilievo nelle competizioni più prestigiose. Grazie all’esposizione in eventi come la Formula 1, raggiungiamo centinaia di milioni di fan in tutto il mondo e, per anni, abbiamo costruito una strategia di marketing efficace sia in Polonia che all’estero. Continuiamo a sfruttare il potenziale di questo sport attraverso la nostra nuova collaborazione con Scuderia AlphaTauri“.