Zero emissioni entro il 2030: ecco come la F1 intende agire

Nel 2019, la F1 ha annunciato un piano per far progredire lo sport fino a diventare completamente a zero emissioni di carbonio entro il 2030

Questa settimana, la F1 ha dimostrato di non aver dimenticato i suoi piani ambientali per arrivare a zero emissioni nel 2030 e ha aggiornato le misure adottate per aiutare a ridurre la produzione di carbonio in tutte le sfaccettature del motorsport.

La strategia di sostenibilità dello sport si applica su tutta la linea e ha sfidato squadre, emittenti, fornitori, promotori di gare, la FIA e i media per contribuire a ridurre l’impatto sullo sport. Il nuovo carburante è già in produzione, con il supporto di parti interessate come FIA ​​e Aramco, i fornitori di carburante esistenti da anni nel settore e partner di alcune squadre. Una volta in uso, il carburante dovrebbe essere semplice da adottare dai produttori di auto stradali per l’uso in tutto il settore automobilistico globale. Un grandissimo passo in avanti nel mondo green che è sempre più all’ordine del giorno con surriscaldamento globale e mancanza di combustibili fossili.

Cosa è cambiato dall’annuncio?

Nei tre anni trascorsi da quando la F1 ha lanciato la sua strategia di sostenibilità, sono state implementate alcune misure. Le operazioni di trasmissione a distanza, hanno portato a una riduzione del trasporto di merci di F1 alle gare. Persino i container F1 sono stati ridisegnati per poter essere trasportati su aerei più efficienti e moderni.

Aree chiave come l’utilizzo e la gestione dell’energia, il riciclaggio della plastica e dei rifiuti, il benessere e la natura, oltre a garantire forti collegamenti di trasporto locale per ridurre i viaggi dei fan sono i punti focali della futura F1. Il primo test di una F1 totalmente eco green è stato nel 2021. La F1 ha messo in piedi una produzione televisiva completamente a emissioni zero al Gran Premio di Gran Bretagna 2021, un obiettivo che intendono ripetere quest’anno. Probabilmente vedremo lo stesso test domenica.

Che la F1 diventi a zero emissioni nette, con otto anni rimanenti sulla tempistica, è plausibile. Una visione particolarmente importante è quella della riduzione del chilometraggio aereo. A tal fine, si stanno prendendo provvedimenti. La F1 inizierà a lavorare per regionalizzare il calendario, con l’obiettivo di viaggiare metodicamente attraverso il mondo, piuttosto che attraversare il globo. I viaggi regionalizzati aiuteranno a semplificare il trasporto e la logistica, oltre a ridurre i costi. Questo processo richiederà diversi anni per essere ottimizzato. In conclusione, la FIA si augura di condividere e pubblicizzare le misure adottate per ridurre le emissioni di carbonio, al fine di garantire trasparenza e che tutti coloro che sono coinvolti nello sport siano consapevoli dell’impatto più ampio e delle misure intraprese per raggiungere l’obiettivo.