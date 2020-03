La Formula 1 si lega ad Aramco

Liberty Media ha portato a termine l’accordo con la compagnia petrolchimica saudita Aramco, che si aggiunge così alla lista dei partner commerciali della Formula 1. Si tratta di un traguardo considerevole per la proprietà americana, che ha preso il controllo dello sport a partire dal 2017, siglando negli ultimi giorni il primo importante accordo con un nuovo sponsor. L’ultimo arrivo importante era datato 2016, quando Heineken entrò come title sponsor nel mondo della Formula 1.

Aramco si aggiunge così ai partner commerciali ‘storici’, ovvero presenti dall’era di Bernie Ecclestone: oltre a Heineken, ci sono anche DHL, Pirelli, Rolex ed Emirates. Aramco sarà inoltre title sponsor dei Gran Premi di Spagna, Ungheria e Stati Uniti e collaborerà nella ricerca legata ai bio-carburanti e allo sviluppo della nuova generazione di power unit. Non poi da escludere che la partnership possa portare verso un Gran Premio in Arabia Saudita (dove già corre la Formula E) nel prossimo futuro.

“Siamo entusiasti di accogliere Aramco tra i nostri partner commericali nell’avvio di questa stagione 2020 – ha commentato il CEO di Liberty Media, Chase Carey – L’obiettivo è lavorare a stretto contatto con loro sulla tecnologia del futuro, per sfruttarne appieno l’esperienza che hanno accumulato nel settore”. Sulla stessa linea il presidente e CEO della compagnia Amin H Nasser: “Da leader del settore quali siamo, abbiamo il pieno interesse nell’orientare la ricerca verso soluzioni che sfruttino energia pulita e allo stesso tempo rendano i motori più performanti. Partnership come questa ci permettono di lavorare meglio verso i nostri obiettivi”.

