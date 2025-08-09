Zak Brown conferma: McLaren non sceglie un “numero uno”

Piastri e Norris liberi di correre: nonostante i rischi, Brown ha le idee chiare sul futuro e sul “numero uno” McLaren

Zak Brown ha ribadito che McLaren non avrà un “numero uno” per permettere a entrambi i piloti di correre liberamente per il campionato. Il CEO americano ha ammesso che la scuderia è consapevole “del rischio di non sostenere solo un pilota” in una lettera aperta ai tifosi, condivisa all’inizio della pausa estiva. La prima parte della stagione 2025 ha fatto da scenario a una battaglia intensa tra i due compagni di squadra. Oscar Piastri attualmente mantiene la leadership nel campionato piloti con nove punti di vantaggio su Norris. I due hanno conquistato insieme 11 vittorie in gran premio.

La decisione di Brown e del team McLaren di non designare un pilota “numero uno” ha più volte attirato domande e critiche, soprattutto dopo le battaglie ravvicinate in pista e persino a un contatto tra i due durante il Gran Premio del Canada. Nonostante ciò, l’americano difende fermamente questa scelta, pur ammettendo di essere consapevole dei rischi che comporta. “Ovviamente riconosciamo che incidenti sono accaduti e accadranno di nuovo“, ha scritto Brown. “Tutto sta in quanto bene sei preparato per quei momenti e in come li affronti. Penso che Montréal sia stato un esempio lampante di come tutti abbiano gestito bene la situazione”.

“Conosciamo il rischio di non sostenere solo un pilota, ma daremo a Oscar e Lando pari opportunità di lottare in pista per vincere il campionato mondiale piloti. Questo è entusiasmante per noi e per lo sport. Crediamo che i benefici di correre in questo modo superino di gran lunga le conseguenze, nonostante sappiamo che gli incidenti possano accadere. Non sono ingenuo“, ha poi continuato. “L’adrenalina e la pressione aumenteranno, ma il team continuerà a lavorare in armonia e a gestire le situazioni quando si presenteranno. Si prospetta una fantastica conclusione dell’anno“.

McLaren festeggia un traguardo storico prima della pausa estiva

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, conquistando così la 200ª vittoria di McLaren in un gran premio. Brown, nella lettera ai tifosi, ha commentato anche questo traguardo: “Abbiamo lasciato l’Ungheria avendo segnato un incredibile 200° successo in un Gran Premio per McLaren. Siamo diventati solo il secondo team nella storia della F1 a raggiungere un traguardo simile. Entrando nella pausa estiva, siamo attualmente in testa sia al campionato costruttori, con quasi 300 punti di vantaggio sul secondo posto, sia con Oscar e Lando nelle prime due posizioni del campionato piloti“.

Anna Cacciatori