James Vowles critica la conferma delle due soste a Monaco

James Vowles ha criticato la regola delle due soste al GP di Monaco

James Vowles ha affermato di essere rimasto sorpreso quando ha scoperto che la Formula 1 ha rinnovato la strategia delle due soste a Monaco. Il team principal, infatti, ha definito quest’ultima regola la più scomoda che abbia sentito. Quest’anno, la FIA ha aggiunto per la tappa del Circus a Montecarlo l’obbligo dell’utilizzo di tre set di mescole. La Federazione ha considerato questa scelta per provare a sbloccare più strategie in quanto il sorpasso nelle strade di Montecarlo è impossibile .

La regola non ha però avuto l’esito previsto. Soprattutto dal momento in cui i team che hanno dovuto gestire due monoposto vicine. Le scuderie hanno saputo sfruttare la direttiva approfittando della vettura dietro per creare una finestra di pit stop per la vettura davanti. Tale tecnica ha permesso di introdurre dei nuovi punti di discussione, ma anche generare disagio ai piloti, costretti a correre più lentamente per ottenere un vantaggio.

Vowles rivela che era contrario alla strategia eseguita dal suo team

James Vowles è rimasto sorpreso dal ritorno di questa regola per la tappa del 2026 e ha sostenuto che la questione non è stata discussa con la commissione. Vowles ha successivamente aggiunto che avrebbe chiesto al direttore della FIA, Nikolas Tombazis, maggiori informazioni. Il team principal della Williams, uno dei team coinvolti nell’utilizzo della strategia, ha rivelato di non essere stato d’accordo con la squadra in quanto sostiene che va contro lo spirito delle corse. “Non mi è piaciuto farlo. Preferisco andare là fuori per merito piuttosto che giocare con il sistema ma non siamo stati i primi a farlo. La nostra è stata una reazione a quanto accaduto in pista”, ha affermato il quarantaseienne britannico.

La risposta di Tombazis

Nikolas Tombazis in un’intervista a motorsport.com ha dichiarato che questa soluzione non è ancora decisiva, e ha invitato i team a proporre delle soluzione per rendere la gara più apprezzabile. “Non pensiamo che quello che abbiamo visto quest’anno sia da ripetere ma c’è un problema da affrontare”, ha espresso il direttore della FIA.

“Al momento le regole del 2026 prevedono ancora l’utilizzo delle due soste a Montecarlo, ma siamo ad agosto e la gara si svolgerà a giugno del prossimo anno. Noi della FIA non abbiamo ancora trovato altre soluzioni, ma se ci sono proposte che lo possano rendere migliore le sosterremo” ha concluso Tombazis.