Sainz: “Williams ha bisogno di un cambio di filosofia nel 2026”

Carlos Sainz ha affermato che la Williams ha bisogno di un cambio di filosofia per il 2026

Carlos Sainz ha dichiarato che la Williams ha bisogno di un cambiamento nella progettazione, se vuole essere competitiva in vista delle nuove regole del 2026. Sainz, crede che quanto visto dalla squadra in Ungheria sia fedele alle prestazione avute nella medesima pista nel 2025. Lo spagnolo ha osservato che la FW47 si comporta bene nei circuiti che presentano rettilinei lunghi e curve corte e fatica nelle curve con raggio più lungo.

La monoposto, nonostante la Williams ha dichiarato che ci sono state delle migliorie, presenta ancora caratteristiche della FW44 e della FW46. Le precedenti monoposto, infatti, si comportavano bene nelle alte velocità, ma risultavano instabili nella forza aerodinamica. Un fattore che ha causato al team britannico delle prestazioni altalenanti negli ultimi tre anni.

Sainz si ritiene fiducioso nei confronti del team

Nonostante nutra dei dubbi sull’attuale pacchetto della Williams, Sainz è fiducioso nei confronti della scuderia. “È stato un inizio ottimo in termini di modo in cui vogliamo sviluppare la vettura, la squadra e le interazioni con Alex e James”, ha annunciato il pilota spagnolo. “L’Hungaroring è sempre stato un circuito complicato per il team”, ha continuato l’ex pilota Ferrari. “Dopo le qualifiche abbiamo avuto un debriefing in quanto vengo da una squadra che si trovava in pole e arrivo in una che si trova in tredicesima”.

“Per quest’anno non possiamo fare nulla, speriamo di apprendere come sviluppare la vettura per competere anche nelle piste come Budapest”, ha continuato il pilota numero 55. “La Williams ha bisogno di un cambiamento nella progettazione e stiamo cercando di capire cosa cambiare nella monoposto che nel 2026 ci dia una performance migliore su più piste”.

“Per quest’anno, mi concentrerò sulle performance nei fine settimana, in quanto non c’è più nulla che possiamo fare a livello aerodinamico. Il prossimo anno sarà più impegnativo e proveremo a migliorare i punti deboli di questa monoposto che si presentano maggiormente in piste come queste”, ha concluso Carlo Sainz.

Ilaria Atzeni