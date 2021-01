Wolff: “Il mondo non gira intorno ad Hamilton”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ammette che Lewis Hamilton non è solamente quello che si vede in pista, ma è molto di più, e non pensa che l’universo ruoti attorno a lui.

Lewis Hamilton in occasione della stagione 2020 ha regalato alla Mercedes di Toto Wolff il sesto titolo costruttori consecutivo ma non solo, ha equiparato il numero di titoli iridati di Michael Schumacher arrivando a quota 7. Nonostante ciò, alcuni si chiedono se i risultati sono frutti del pilota talentuoso o della macchina “perfetta”, ed è a queste domande di motorsport.com che il team principal ha risposto:

“Non è una dimensione unica. La Formula 1 è sempre stata incentrata sulla vittoria del miglior uomo nella migliore macchina. L’uomo migliore significa il pilota più veloce, e il pilota più intelligente. È colui che capisce come funziona la dinamica in una squadra, la sua capacità tecnica, e dall’altra parte vede se stesso nel giusto contesto all’interno dell’organizzazione e non come un sistema solare dove tutto ruota intorno al sole”.