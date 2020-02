Wolff: “Il mio ruolo è diverso da tutti gli altri Team Principal”

Toto Wolff, Team Principal delle Frecce d’Argento, sarà colui che guiderà i negoziati del team tedesco, anche se confessa che preferirebbe non farlo, per l’amicizia che lo lega al pilota britannico

Alle porte della stagione 2020 si prospetta già aria di novità in casa Mercedes: con la scadenza del contratto del pilota Lewis Hamilton a fine stagione, il Team Principal Wolff deve provvedere a negoziare l’accordo dell’inglese con la scuderia di Stoccarda. Nonostante sia parte del suo lavoro, l’austriaco confessa: “Il mio ruolo è diverso da tutti gli altri Team Principal, perché sono anche un direttore esecutivo e detengo parte delle azioni del team”.

“E’ un rapporto molto diverso, programmiamo la nostra strategia di lungo termine insieme a Daimler. Le dinamiche sono molto buone, ci conosciamo da molto tempo e abbiamo un grande rispetto reciproco. Non ci piacciono queste discussioni perché siamo amici, ma purtroppo fa parte del lavoro“, ha così dichiarato Wolff nelle dichiarazioni raccolte dal portale GPBlog.com.

PER IL BRITANNICO E’ UN GRANDE PRIVILEGIO FAR PARTE DI UNA GRANDE SQUADRA COME LA MERCEDES

D’altro canto, Lewis Hamilton afferma in riferimento a Wolff: “E’ un uomo d’affari incredibile, ho imparato molto da lui ed è sempre costruttivo confrontarsi con lui”. Il pilota inglese è fiducioso riguardo il proprio futuro: “E’ un grande privilegio, far parte di una grande squadra come la Mercedes, che mi regala sempre belle sensazioni. Non vedo l’ora di continuare ad aiutare il team ad ottenere ulteriori successi”.

Sembra quindi che tra Hamilton e Mercedes proseguirà ancora un sodalizio durato già per ben sette anni, fatto di successi, di continui miglioramenti e di legami diventati ormai ben saldi, soprattutto tra il britannico e il Team Principal. Quando Wolff viene interrogato riguardo al futuro del sei volte Campione del Mondo, risponde: “Per quel che riguarda Lewis, siamo nel bel mezzo delle trattative, stiamo affinando cose qua e là: non posso darvi una data, altrimenti continuereste a chiedermi di continuo”.

