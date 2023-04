Wolff conferma il nuovo ruolo di Allison in Mercedes

L’ultima monoposto di successo in casa Mercedes portava la firma di James Allison: Toto Wolff chiarisce l’importanza del suo nuovo ruolo nella squadra

Al terzo appuntamento del campionato in Australia, la Mercedes è riuscita a conquistare il primo podio della stagione. Non male, ma ancora non è abbastanza per tornare a lottare per il mondiale. Le prestazioni della W14 – di cui si attende una versione B a Imola -, così come quelle della monoposto dello scorso anno, non hanno nulla a che vedere con la W12: l’ultima monoposto di successo della scuderia tedesca, che porta la firma dell’ex direttore tecnico James Allison.

Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Lotus e in Ferrari, Allison è entrato in Mercedes nel 2017. E dopo quattro anni passati a essere la punta del team tecnico, Allison si è ritirato dagli incarichi quotidiani, per ricoprire un ruolo più lontano dai riflettori. A confermare l’estraneità di James Allison dal progetto della W14 ci pensa Toto Wolff: “No, non è davvero coinvolto.” ha ammesso in un’esclusiva intervista per Motorsport.com. “E’ coinvolto nella strategia a lungo termine della squadra. Ma sta facendo più attività come l’America’s Cup“.

Nonostante la perdita di una figura di tale importanza, Wolff ci tiene a specificare che non crede che i problemi della Mercedes derivino dall’allontanamento di Allison. “Non è sempre questione di una singola persona in un’organizzazione. Ma devi trovare le figure idonee per i ruoli giusti.” spiega il team principal. “A volte può significare che sei super competente in un’area, ma forse non in generale. James, sicuramente, come direttore tecnico in passato ha un grande record, ed è una figura molto popolare. Resta ancora una persona molto importante per la nostra organizzazione“.

GLI ALTRI RUOLI IMPORTANTI CHE HANNO LASCIATO LA MERCEDES

Il team tecnico Mercedes è stato soggetto a un costante ricambio nel corso delle stagioni. Il predecessore di Allison, Paddy Lowe, ha lasciato il team di Brackley per dirigere la Williams. Mentre l’ex capo aerodinamico Eric Blandin è passato in Aston Martin nel 2021. Allo stesso modo, il direttore tecnico Aldo Costa ha lasciato la Mercedes per dirigere l’ufficio tecnico della Dallara all’inizio del 2020.

Parlando delle difficoltà nel sostituire figure di così grande importanza per il team, Wolff ha affermato: “Persone come Aldo non puoi mai sostituirle. Ma devi trovare [l’equilibrio] all’interno della struttura, dividi il lavoro su pochi altri. Aldo è stato molto bravo anche a strutturare la sua successione, che non è una cosa che capita da un giorno all’altro. Abbiamo avuto praticamente due anni e mezzo di preavviso che se ne sarebbe andato. Ha plasmato il dipartimento a suo modo.” conclude Wolff.