Alpine: sì alla pausa primaverile?

In Alpine non hanno dubbi: una pausa prolungata oltre a quella estiva potrebbe essere solo di beneficio per piloti e scuderie. Si avrebbe la possibilità di lavorare sulle monoposto senza le incombenze dei gran premi

Il fallimento del reinserimento del Gran Premio della Cina nel calendario di Formula 1 ha creato una lunga pausa tra il Gran Premio d’Australia e quello dell’Azerbaijan. Di solito, uno stop del genere di ben quattro settimane si ha solo nella tradizionale pausa di estiva di agosto. Considerando l’enorme sviluppo che sta avendo la classe regina del Motorsport e le continue richieste di ospitare eventi, Alpine ritiene che gli organizzatori del Circus debbano prendere in seria considerazione l’ipotesi di mantenere questo periodo di riposo primaverile. La richiesta arriva per far fronte alla mole di lavoro a cui sono sottoposti i piloti ed il resto delle scuderie.

Il team principal dell’Alpine ritiene che quella della pausa primaverile possa essere una “strada da percorrere” affermando che: “Questa pausa, anche se imprevista, con un calendario che prevede ben 23 gare in giro per il mondo, è molto gradita. Si può così avere un periodo di relax in primavera, uno in estate e un altro a ridosso delle festività natalizie”. Lo statunitense continua: “Spero che i dirigenti della Formula 1 decidano di tenere questa pausa. Sappiamo che la stagione è appena iniziata, ma non per tutti. Molti dei nostri dipendenti, non si sono fermati un secondo durante tutto il periodo invernale, per preparare le monoposto al debutto. Penso che anche per loro questo periodo possa fare solo bene“.

Le parole di Steiner

Il team principal della Haas, Gunther Steiner, ha affermato che questo stop non ha stravolto i piani di modifica delle vetture, decisi già da tempo. Tuttavia, riprendendo i commenti di Szafnauer, che ha dichiarato: “Il nostro piano di sviluppi è già stato stabilito da tempo, per cui non verrà intaccato. Penso che questa pausa farà bene a tutto il team, poiché permette di ricaricare le batterie in vista della ripresa della stagione“.

Steiner continua: “Quello che mi preme è che tutta la squadra riesca a guadagnare un po’ di relax lontano dalle corse. Ho detto a tutti di prendersela comoda in queste tre settimane“. E sugli sviluppi che verranno portati ai prossimi gran premi, il team principal ha concluso: “Gli aggiornamenti sulle monoposto sono in corso. Quello che stiamo facendo era già stato pianificato l’anno scorso, ma ovviamente è utile che il debutto venga rimandato di un po’. Avevamo programmato qualcosa per la Cina, ma con l’annullamento del Gran Premio abbiamo tempo di migliorare, sfruttando anche i dati raccolti durante le prime gare“.

