Wolff avverte Russell: “È vietato toccarsi con Hamilton”

Toto Wolff avverte George Russell in ottica 2022, quando sarà pilota della Mercedes: “Va bene essere duri in pista, ma senza scontri con Hamilton”

George Russell dal 2022 sarà pilota ufficiale della Mercedes. Il pilota inglese, attualmente in forza alla Williams, sostituirà Valtteri Bottas e si troverà ad affiancare, il connazionale e pluricampione del mondo, Lewis Hamilton. In vista della nuova stagione e del suo arrivo a Brackley, Toto Wolff, team principal mette in chiaro, le regole per una buona convivenza tra i suoi piloti, onde evitare problemi.

Malgrado la Williams in queste ultime stagioni, non gli abbia dato una vettura più competitiva, Russell ha ugualmente potuto dimostrare, di riuscire a tirar fuori il potenziale massimo dal proprio mezzo, di essere un pilota di talento e affamato di vittorie. Sicuramente, con la Mercedes avrà più opportunità nel dimostrare, confermare le sue qualità, e coronare il sogno di vincere. Toto Wolff si aspetta che il giovane pilota, possa ripetere queste sue prestazioni, il prossimo anno in Mercedes, e sia capace di sfidare Hamilton, ma a una condizione: è vietato toccarsi.

“George Russell è un altro giovane intelligente. Saprà integrarsi con la squadra, ma ciò non significa che debba contenersi quando dovrà guidare. Non puoi aspettarti di tenere un leone in macchina, e un cagnolino fuori. Ci sono dei limiti all’interno del team, che devono essere rispettati, e George li conosce molto bene. Una volta che il semaforo diventa verde, la responsabilità cade sui piloti,” ha così commentato Wolff al quotidiano britannico, Daily Mail.

Toto Wolff, si aspetta maturità e responsabilità nei suoi piloti, anche per capire dove siano i limiti. Inoltre, ricorda che è possibile guidare in modo aggressivo, ed evitare gli scontri: “Non posso interferire, né controllarli a distanza. Ma con una cosa di estrema importanza: senza scontri. Questa è la tua responsabilità. È possibile correre in modo duro, ma senza contatti“.

Back to it. Feeling ready. Next stop, Mexico. 🇲🇽 pic.twitter.com/BQEtX2VzSX — George Russell (@GeorgeRussell63) November 1, 2021

TOTO: “ALL’EPOCA CON NICO, NON SOLO RIVALITA’…”

Toto Wolff vorrebbe evitare episodi, che sono capitati in Mercedes, tra il 2014 e il 2016, quando Lewis Hamilton e Nico Rosberg, davano vita a sfide, spesso finite in scontri. Ma anche come accaduto tra Bottas e Russell a Imola, a inizio di stagione 2021. Da quando il campione del mondo 2016 si è ritirato, e con l’arrivo di Valtteri Bottas, in casa Mercedes è arrivata la pace. Motivo per cui, Toto vuole evitare che possano ricapitare quelle situazioni viste in passato, mettendo in chiaro le regole a Russell, per una buona convivenza nel team.

“Sono stato in quella situazione, prima con Nico quando non c’era solo rivalità. C’era molta ostilità, e questo non si ripresenterà. Si tratta di mostrare rispetto reciproco, il che è difficile, in quanto si corre nelle stesse posizioni. Perciò capiterà. Ciò che speriamo, è che nessuno prevarichi all’interno del team,” ha così aggiunto Wolff prima di concludere.