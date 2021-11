GP Messico, FP1: “Speedy Bottas” firma il miglior tempo

Ha inizio con diversi colpi di scena il primo weekend messicano dopo due anni di pausa dalla Formula 1. Bottas è il più veloce

Si alza il sipario sull’Autodromo Hermanos Rodrìguez, scena del quintultimo appuntamento di questa emozionante stagione. Ancora una volta, i riflettori sono tutti puntati sulla coppia di sfidanti al titolo mondiale Hamilton-Verstappen, attualmente separati da 12 punti nella classifica a favore dell’olandese.

Sebbene la natura del tracciato sudamericano sembri favorire la Red Bull, nulla deve essere dato per scontato da qui alla fine del campionato.

Ma, per ora, le previsioni si confermano vere: Valtteri Bottas è il più veloce di questa prima sessione, seguito da e .

LA POLVERE IN PISTA INGANNA I PILOTI…

Tra gli osservati speciali di questo weekend c’è anche la temperatura dei freni delle monoposto. A causa dell’altitudine del circuito, infatti, l’aria è più rarefatta e questo rappresenta una problematica non indifferente per i freni delle vetture, sottoposti a temperature più elevate e a una maggiore difficoltà di raffreddamento.

Le prime riprese che ci arrivano dall’Autodromo Hermanos Rodrìguez sono sporcate dalla polvere in pista, presente in grande quantità. Ed è forse questa la ragione dei primi errori in pista. Charles Leclerc e Sergio Perez impattano contro le barriere in curva 16, danneggiando l’ala posteriore delle loro monoposto e rientrando poi insieme ai box per la sostituzione, mentre sul circuito viene esposta la segnaletica di Virtual Safety Car per la presenza di detriti sull’asfalto.

Peraltada BITES! Both Charles Leclerc and Sergio Perez slide backwards into the barrier and pick up some rear wing damage 😱#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ZM4Jzi5F1D — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Errore anche per Lewis Hamilton che, in curva 1, va lungo per non essere riuscito a frenare in tempo, mentre al box Ferrari si lavora duramente per rimettere il Cavallino Rampante numero 16 in pista entro lo scadere del tempo. Il pilota di casa e il monegasco rientrano in pista a circa venti minuti dalla bandiera a scacchi.

[Everyone liked that] Checo is back on track! Speedy work as ever from the @redbullracing squad gets him back out in front of the fans 🙌#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Bfp63Nbofl — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

GP MESSICO, FP1: “SPEEDY BOTTAS” FIRMA IL MIGLIOR CRONO

A far segnare il crono migliore di queste FP1 è Bottas. Alle sue spalle, Hamilton e Verstappen. In quarta posizione, Perez, grazie alla velocità dei meccanici Red Bull.

Buona performance anche per l’AlphaTauri con Gasly, che si piazza in quinta posizione, e Tsunoda, in 11esima. La Ferrari si mantiene in terza fila con Sainz, sesto, e in quarta con Leclerc, ottavo, nonostante lo stop per la sostituzione dell’ala posteriore e numerosi errori e scodate in pista. McLaren più indietro, appena in 14esima e 15esima piazzola; Alpine nella top 10 con entrambi i piloti (Alonso settimo, nono Ocon).

Decimo e 13esimo posto per le due Aston Martin, nelle retrovie l’Alfa Romeo di Giovinazzi, 16esimo (Raikkonen 12esimo), la Williams e la Haas, 19esima e 20esima.

Qui di seguito, tutti i tempi delle FP1: