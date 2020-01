Williams rivela la data di lancio della sua vettura

La Williams ha annunciato la data di lancio della FW43, che sarà svelata il 17 febbraio. Riuscirà questa ad essere la stagione della svolta? O ripeterà la pessima annata del 2019?

La Williams annuncia che la sua FW43 verrà mostrata solo due giorni prima dell’inizio dei test pre-stagionali per la nuova stagione che si terranno il 19 febbraio sul circuito catalano. C’è un colpo di scena: sarà un “lancio soltanto digitale” con le immagini dell’FW43 online dalle 8:00 GMT del 17 febbraio. Dopo quello che potrebbe essere descritto come un fallimentare 2019 per Williams, il team è pronto a vivere una stagione spettacolare dove saranno più forti rispetto all’anno precedente.

La scuderia britannica di Grove si è presentata in ritardo per i test pre-stagionali della scorsa stagione, e rapidamente è diventato evidente che l’FW42 era, non solo, ben al di sotto delle aspettative, ma anche lontana rispetto al resto della griglia. Le cose non sono mai migliorate in pista anzi, con la squadra che ha persino chiuso il Campionato Costruttori della stagione del 2019 con un solo punto, segnato da Robert Kubica nel caotico Gran Premio della Germania.

RIVOLUZIONE ALL’INTERNO DEL TEAM E GIOVANE LINE UP PER VINCERE!

Per il 2020 il team ha una fresca e giovane line up di piloti con George Russell e Nicholas Latifi. Il canadese ha già dimostrato il suo valore per il team, portando con sé importanti accordi di sponsorizzazione da parte della Royal Bank of Canada, Lavazza e Sofina Foods. Il team ha anche annunciato modifiche al proprio personale, rinforzandosi con l’ex ingegnere della Red Bull David Worner che si unirà alla squadra come capo progettista, per lavorare a fianco di Jonathan Carter, strappato alla Renault, che fungerà da suo vice.