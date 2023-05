Il Gran Premio di Monaco si avvicina, tuttavia oggi faremo un analisi delle possibilità future del tracciato di uscire fuori dal calendario della Formula 1

Questo weekend, nel cuore del Principato di Monaco si svolgerà l’evento più storico della città, il Gran Premio di Formula 1. Tuttavia, per uno sport in continuo aggiornamento come la categoria regina dei motori, il circuito cittadino di Monaco potrebbe iniziare a diventare ‘troppo stretto‘ per le aspettative dell’organizzazione. Con vetture sempre più larghe, si sa, i sorpassi sono limitati, e il Gran Premio della domenica si gioca tutto nelle qualifiche di sabato. Non è tracciato dalle grandi attrattive come Las Vegas o Miami, ma secondo alcuni sarebbe il tracciato a cui non si potrebbe mai rinunciare.

Ma facciamo un passo indietro, quanto Monaco ha bisogno della Formula 1, e quanto la Formula 1 ha bisogno di Monaco? La domanda è dalle dubbie risposte. Da una parte, quello che sappiamo è che il Principato paga una ‘tassa di partecipazione‘ decisamente inferiore ai tracciati europei. In più, considerando lo zampino degli americani dell’ultimo anno, sembrerebbe che non siano più accettati trattamenti diversi. Ad aggiungere carne sul fuoco, ci sarebbe anche una dichiarazione di Stefano Domenicali, sulla permanenza di Monaco nel calendario. Secondo il boss della Formula 1: “nessun tracciato avrebbe il futuro assicurato solo per la sua storia“.

Il principio calza a pennello sul caso-Monaco. Con la Francia fuori dai giochi, nessuno può considerarsi ‘in salvo’ da una probabile cancellazione dal calendario. Prossimi sulla linea ci sarebbero anche Silverstone e Spa-Francorchamps. Da una parte è vero, Monaco è una vera e propria attrattiva per celebrità Holliwodiane e modelle dalla fama internazionale. In più, contando anche il ‘gemellaggio’ con il vicino Festival Di Cannes, l’invito al Gran Premio di Monaco sembra un evento a cui non poter rinunciare. Tuttavia la risposta al quesito precedente ora sembra palese: i monegaschi hanno bisogno della Formula 1, piu di quanto la Formula 1 abbia bisogno di Monaco.