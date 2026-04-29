GP Miami e modifiche 2026

Il GP di Miami rappresenta il primo banco di prova per le nuove modifiche regolamentari introdotte sulla nuova generazione di power unit 2026. Ma la vera domanda resta: si tratta di cambiamenti in grado di incidere davvero sullo spettacolo e sulle prestazioni, oppure di semplici aggiustamenti temporanei?

Dalle analisi emerse nel paddock e dalle varie opinioni di addetti ai lavori ed esperti, la risposta sembra collocarsi nel mezzo.

Le nuove modifiche al GP di Miami

Le modifiche servono soprattutto a sistemare alcuni problemi visti nelle prime gare, in particolare su come le vetture gestiscono l’energia. In qualifica, per esempio, si vuole eliminare il “lift-and-coast”, per ottenere giri più fluidi.

Inoltre si è deciso di usare la potenza massima di 350 kW solo in certi tratti del circuito e di migliorare il modo in cui viene gestita l’energia sul rettilineo. Questo dovrebbe ridurre le grandi differenze di velocità tra le macchine, che finora hanno creato situazioni strane in pista.

L’opinione pubblica e dei piloti

Nonostante ciò, il sentimento generale nel paddock è moderatamente positivo. Le modifiche vengono viste come un primo passo verso una regolamentazione più equilibrata, anche se i loro effetti reali saranno valutabili solo su piste più esigenti dal punto di vista energetico, come Barcellona.

Resta però il dubbio principale: quanto queste modifiche riusciranno a ridurre le differenze di velocità nei duelli in pista, soprattutto quando le vetture iniziano a esaurire l’energia disponibile?

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il feedback dei piloti. Le critiche espresse nelle prime gare hanno avuto un peso significativo nel spingere FIA e Formula 1 a intervenire.

L’obiettivo ora è rendere la guida più naturale e meno “forzata” da logiche energetiche, restituendo ai piloti maggiore controllo. Perché, al di là dello spettacolo percepito, una Formula 1 che non convince chi la guida difficilmente può risultare pienamente credibile anche agli occhi dei tifosi.

Un processo ancora lungo

Le modifiche viste a Miami non rappresentano un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso. In questo senso, il 2026 continua a configurarsi come una stagione di transizione, destinata a evolversi nel tempo. Miami, quindi, dirà qualcosa, ma non tutto.

La vera forma della nuova Formula 1 è ancora tutta da definire.