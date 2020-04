Williams: “La vendita del reparto ingegneria ci ha rifinanziato”

Come sappiamo negli ultimi anni, la Williams una delle più storiche e gloriose Scuderie della Formula 1, è in difficoltà economiche. L’abbiamo capito anche dalle recenti stagioni disputate dal team di Grove, con scarsi risultati a livello di prestazioni e nel 2019 la monoposto era pressoché rattoppata pur di proseguire il Campionato, proprio per mancanza di fondi necessari per realizzare pezzi di ricambio.

Ma la Williams non sembra volersi arrendere di fronte alle difficoltà, ulteriormente aumentate dal Coronavirus, che ha spinto la Formula 1 a fermare ogni attività. Già lo scorso mese di dicembre, il team di Grove per tentare di recuperare terreno e mettersi al riparo da eventuali disastri, ha avviato un piano di rifinanziamento dei prestiti dopo aver ceduto la divisione consociata, l’Advanced Engineering.

Inoltre è riuscita a mantenere una linea di credito con l’HSBC, la banca scozzese che in passato è stata sponsor della Jaguar in Formula 1, e che da tanti anni supporta la Williams, che può ulteriormente sorridere grazie ad un prestito ottenuto dalla Latrus Racing, la società di proprietà di Michael Latifi, il papà di Nicholas, pilota ufficiale del team di Sir Frank da questo 2020.

In questo accordo è previsto un’ipoteca sui terreni e sugli edifici del team, sugli impianti ed i macchinari della fabbrica, oltre ad importanti risorse del patrimonio, che comprende le oltre 100 monoposto della Williams che ripercorrono i 42 anni di storia in Formula 1 del team.

Tra le monoposto che la Williams ha offerto come ipoteca, ci sono una FW06 del 1978, tre esemplari della FW42 del 2019, e alcune vetture vincitrici di titoli mondiali. Molte di queste vetture sono in ordine corrente e sono regolarmente presenti ad eventi storici, mentre altre sono da esposizione, alcune delle quali sono attualmente date in prestito a musei.

