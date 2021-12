Williams: Capito positivo al Covid

Capito costretto a disertare il Gran Premio di Arabia Saudita dopo il test Covid positivo

Ancora cattive notizie in casa Williams dopo la scomparsa di Frank Williams la scorsa domenica. Il CEO e Team principal Jost Capito è infatti risultato positivo al Covid. Il comunicato è stato diffuso dalla squadra durante la mattinata. Non sarà dunque presente a Jeddah, al primo Gran Premio successivo al decesso del fondatore della scuderia, a cui verrà reso omaggio durante il weekend. La positività è stata riscontrata, infatti, prima della partenza da parte del team per l’Arabia Saudita. Per poter raggiungere il paese mediorientale tutti i membri delle scuderie provenienti dalla Gran Bretagna hanno dovuto sottoporsi a un test 72 prima del viaggio.

Williams Racing can confirm that CEO and Team Principal Jost Capito has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Jeddah for this weekend’s Saudi Arabian Grand Prix. — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 2, 2021

Non vi è rischio di avere altri contagi, fa sapere la Williams nella nota rilasciata dalla scuderia. Dunque, nonostante l’assenza del proprio team principal, la squadra continuerà ad operare in pista per il penultimo appuntamento della stagione. Inoltre, il team comunica come Capito stia seguendo le indicazioni dell’autorità sanitaria nazionale del Regno Unito, dove si trova in quarantena.

TRIBUTO A FRANK

Come già riportato in precedenza, quello in Arabia Saudita sarà il primo Gran Premio a prendere luogo in seguito alla morte di Sir Frank Williams. Il fondatore della scuderia britannica era riuscito, insieme al suo team, a vincere nove titoli costruttori e sette piloti. Figura importante per il Circus, aveva lasciato la classe regina del Motorsport durante la stagione passata. Williams e Formula 1 stanno valutando come rendergli omaggio durante il GP di Jeddah, malgrado l’assenza del CEO della squadra di Grove. I dettagli verranno resi noti durante le prossime ore.