Wehrlein: “La scelta Mercedes era tra me e Bottas”

Il pilota del team TAG Heur Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein, ha ammesso in un intervista che dopo il ritiro di Nico Rosberg la scelta della Mercedes doveva ricadere tra lui e Valtteri Bottas.

Dopo l’annuncio inaspettato del ritiro di Nico Rosberg nel 2016 dopo la vittoria del titolo iridato, la Mercedes si è dovuta attivare per trovare un sostituto e la scelta doveva ricadere tra due scelte, il loto pilota di riserva in F1 e campione DTM 2015 Pascal Wehrlein, o l’allora pilota Williams Valtteri Bottas.

La scelta poi di Toto Wolff è ricaduta sul pilota finlandese dopo che il tedesco è uscito dal programma delle Frecce d’Argento sia per la Formula 1 che per il DTM, che ha puntato tutto sulla Formula E, ma la scelta di Toto ha funzionato, poiché con Bottas il team ha vinto altri quattro titolo costruttori.

LA DECISIONE

Il 26enne tedesco ha quindi confermato a Speedweek che l’ago della bilancia si è diretto verso l’esperienza, che andava a favore di Valtteri Bottas che fino ad allora aveva conquistato sette podi e aveva accumulato quattro anni di esperienza, rispetto al se:

“Allora, è stata presa una decisione tra Bottas e me. Alla fine Bottas ha vinto la gara. Il motivo è stato che all’epoca guidavo in Formula 1 solo da un anno. Per questo motivo, avevo relativamente poca esperienza”.

In sua difesa però prosegue dicendo: “Comunque, direi che è stato un anno molto buono. La Manor era un team che aveva pochissimi soldi e risorse e non poteva correre un anno dopo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo anche ottenuto punti [un 10° posto al GP d’Austria, ndr.]. È stato un buon anno, ma un anno di esperienza in F1 non è stato giudicato abbastanza”.