Hamilton nominato Sir dalla Regina d’Inghilterra

Lewis Hamilton sarà nominato Sir dalla Regina d’Inghilterra Elisabetta II in occasione dei New Year Honours che si terranno il 1 gennaio

Lewis Hamilton, dopo 12 anni che è stato eletto Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, riceverà il riconoscimento di Sir. Ciò dopo aver ottenuto il suo settimo titolo mondiale, eguagliando così il grande Michael Schumacher. Il pilota britannico diventa così la quinta figura nella classe regina a ricevere questo riconoscimento, dopo Frank Williams nel 1999, Stirling Moss nel 2000, Jackie Stewart nel 2001 e Patrick Head nel 2015. Il sette volte campione del mondo, nonostante la sua residenza a Monaco, è stato uno dei primi 5000 contribuenti nel Regno Unito.

A tal proposito lui stesso, anni fa, affermò: “Quello che le persone non capiscono è che pago le tasse qui ma non guadagno tutti i miei soldi qui. Gareggio in diversi paesi e guadagno i miei soldi in essi, quindi pago le tasse regolarmente in questi posti. Per quanto riguarda il Regno Unito, pago le tasse e aiuto a mantenere un team con oltre 1.000 persone impiegate”. Uno degli amici del pilota britannico afferma: “Questo è un onore che Lewis non è riuscito a ottenere per diversi anni. Finalmente all’inizio del nuovo anno lo riceverà e segnerà la fine di una stagione meravigliosa“.

DIVERSI PILOTI HANNO RICEVUTO IL TITOLO DI SIR

Il primo pilota riconosciuto dalla Regina d’Inghilterra è stato Jim Clark, che nel 1965 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, dopo aver vinto il suo secondo titolo di Formula 1. Anni dopo seguirono Graham Hill e Jackie Stewart, come Nigel Mansell e Damon Hill. Tutti loro furono nominati OBE, sebbene Stewart e Mansell ricevettero gli onori più alti negli anni a venire essendo rispettivamente cavaliere e CBE. Hamilton e Jenson Button erano anche nella lista delle onorificenze nel 2009, ma hanno ricevuto un titolo inferiore in riconoscimento dei rispettivi titoli.

La Regina d’Inghilterra ha premiato anche i grandi ingegneri di questo sport. Colin Chapman è stato nominato CBE per i suoi exploit come pilota Lotus. Ron Dennis ha ricevuto lo stesso onore per il suo ruolo alla McLaren. Robin Herd – March, Eric Broadley – Lola, John Cooper – Cooper Cars, Sid Watkins o il carismatico commentatore Murray Walker sono stati anche inseriti nella lista di Sua Maestà. In tempi recenti, Adrian Newey, Ross Brawn, Christian Horner, Claire Williams e Susie Wolff, tra gli altri, sono stati premiati.

LA REGINA SI E’ CONGRATULATA TRAMITE TWITTER CON LEWIS

A Lewis Hamilton in passato è stato chiesto cosa ne pensasse del titolo di Sir. Lui aveva così risposto: “Quando penso a quell’onore, penso a persone come mio nonno che hanno prestato servizio durante la guerra”. Tale titolo per il campione britannico, anche lui un appassionato sostenitore del movimento Black Lives Matter, arriva 12 anni dopo che gli è stato consegnato l’MBE. Quando ha vinto il settimo titolo in Turchia lo scorso fine settimana, Lewis Hamilton ha ricevuto immediatamente le congratulazioni da parte della Regina, tramite l’account Twitter ufficiale della famiglia reale.