Webber: “L’istinto e l’essenza di Alonso ci sono ancora”

Webber, l’ex pilota di Formula 1, attualmente presentatore televisivo e opinionista, ha parlato di recente del futuro di Fernando Alonso

Webber ritiene che Alonso possa gareggiare ancora per molto e offrire uno spettacolo sensazionale agli appassionati. Lo spagnolo infatti è attualmente il pilota più esperto sulla griglia di partenza. Durante la scorsa estate, alla tenera età di quarantuno anni, ha firmato un contratto pluriennale con l’Aston Martin, sostituendo Vettel ormai pronto al ritiro.

Anche Alonso aveva già dato l’addio alla Formula 1, quando decise di lasciare la McLaren alla fine del 2018 per trascorrere due anni guidando per Toyota nel FIA World Endurance Championship, vincendo anche la 24 Ore di Le Mans, per ben due edizioni. Ma era tempo di tornare a casa, perciò nel 2021 firmò per Alpine e tornò alla corte della classe Regina del Motorsport.

L’asturiano ancora in pista per molto?

Webber ha osservato con molta attenzione il pilota spagnolo, trovandolo nettamente ringiovanito dopo i sorpassi e la sfavillante prestazione nella sua prima uscita con Aston. “Penso che quando invecchiamo, tutti maturiamo in modo diverso – ha affermato Webber a Motorsport.com. Abbiamo delle priorità nella nostra vita, ognuno di noi ha le sue. Fernando è in questo paddock da 20 anni: chiaramente è molto diverso da quando è arrivato, ma l’istinto e l’essenza del pilota ci sono ancora”.

“Ha tutte le carte in regola per rimanere anche per più tempo, rispetto al suo attuale contratto. Quindi non è escluso che possa superare anche i 44 anni gareggiando. Non ha bisogno di confermare il suo talento, non ci sono dubbi su questo, ma può divertirsi adesso a gareggiare con l’Aston Martin. E’ molto motivato, ed è un qualcosa di incredibile”.

Elogiare si, ma…

Nonostante gli elogi, l’australiano non si sbilancia molto sui possibili successi dell’Aston Martin in questa stagione. Il terzo posto in Bahrain potrebbe essere stato solo un caso e mette in guardia i fan a non esaltarsi troppo. “Dipende dalla Red Bull, se ha un’affidabilità fenomenale e quindi continuano così, le loro vittorie sono assicurate. Fernando può comunque ottenere una vittoria, ne sono sicuro”, ha sottolineato. “Non possiamo dimenticare che la Red Bull è in uno stato di forma impressionante. Ma sono sicuro che Fernando può ottenere ottimi risultati”.

Tutto dipenderà da come si tradurranno le buone prestazioni dell’AMR23 ottenute in Bahrain sugli altri circuiti. “Vediamo come se la cava l’Aston Martin su piste dove il degrado è minore“. Webber – che ha guidato per Minardi, Jaguar e Williams prima di trascorrere sette stagioni in Red Bull – ha concluso affermando: “Sono davvero felice per Fernando e per la squadra, meritano il risultato“.

Alice Lomolino