Helmut Marko indietreggia, Red Bull teme Aston Martin?

Helmut Marko ha voluto chiarire le sue recenti dichiarazioni, che andavano ad alludere a una presunta emulazione del progetto Red Bull da parte di Aston Martin

Sembrerebbe che Helmut Marko abbia fatto un passo indietro dopo quanto dichiarato su Aston Martin. Dopo una doppietta per la scuderia di Milton Keynes, e un terzo posto meritamente guadagnato da Fernando Alonso, il risultato ha portato a dichiarazioni infuocate. Il dirigente sportivo durante le interviste post-gara ha difatti espresso opinioni ardenti ai danni della scuderia inglese

“Copiare la messa a fuoco non è proibito, ma puoi copiare così dettagliatamente senza avere il progetto della nostra macchina” ha dichiarato il consulente sportivo . Non sono mancati inoltre altri pareri da parte del team, con Sergio Perez che ha invece dichiarato : “È bello vedere tre vetture Red Bull sul podio”. Dichiarazioni che stanno facendo discutere ma su cui Helmut Marko, ha voluto mettere un “velo” per mettere fine alla vicenda

Aston Martin: sarà un team da temere?

Ai microfoni Formel1.de, Marko ha voluto chiarire la spiacevole vicenda. Quando gli è stato chiesto se avesse prove sulla presunta imitazione svolta dalla scuderia inglese ai danni di Red Bull, il consulente speciale della scuderia austriaca ha risposto: “Niente affatto, queste sono solo battute scherzose”. Uno spiacevole episodio che si è andato a concludere sul nascere, evitando ulteriori notizie spiacevoli, sulla vicenda.

Freud diceva: “Scherzando si può dire tutto, pure la verità!” e magari il consulente sportivo Red Bull l’ha proprio preso a pennello. Per sapere se vi saranno altri “scontri” tra Red Bull e Aston Martin, si scoprirà solo durante questo weekend, a Jeddah, secondo appuntamento della stagione. Un secondo round che sembra già essere fondamentale, per capire se vi saranno conferme o piacevoli riscatti da parte di alcuni team come Ferrari: che cosa accadrà? Vi ricordiamo che F1World sarà in live domenica 19 Marzo, per tenervi aggiornati giro dopo giro