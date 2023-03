Gran Premio di Londra, sogno o realtà?

All’interno di un progetto più ampio di riqualificazione ambientale, potrebbe trovare posto anche la creazione di un nuovo circuito britannico

La Formula 1 torna a fare la corte al Gran Premio di Londra. O meglio: LDN Collective, gruppo di esperti nell’ambito dell’edificazione ambientale, e la società di consulenza DAR, stanno lavorando alla riqualificazione di un’area lungofiume a est di Londra, che porterebbe con sé anche la realizzazione di una destinazione dedicata allo sport, all’intrattenimento e al tempo libero. Un contesto all’interno del quale potrebbe nascere anche un nuovo circuito di Formula 1.

Al momento sembrano non essere in corso delle trattative ufficiali, ma i due enti alla base del progetto hanno lasciato intendere che gli spazi e la configurazione dell’area delle London Docklands sarebbero perfetti per ospitare un secondo Gran Premio di Gran Bretagna. In ogni caso, come accennato dal CEO di LDN Collective, “con o senza la Formula 1 questo progetto è rivoluzionario e darebbe un enorme impulso a Londra e al Regno Unito, soprattutto dopo l’era pandemica“.

UN NUOVO CONCETTO PER IL GRAN PREMIO DI LONDRA

Nonostante si tratti di un progetto solo abbozzato, esiste già un vero e proprio render di questo nuovo circuito, che si estende su un totale di 3,64 miglia e 22 curve, da affrontare alla velocità media di 127 km/h. Una configurazione che permetterebbe di chiudere un giro con un tempo di un minuto e 42 secondi. A rendere entusiasmante un ipotetico Gran Premio su questo tracciato, sarebbe la combinazione perfetta di lunghi rettilinei e zone di forte frenata, volte a massimizzare i sorpassi. Un’accoppiata che ha portato i due enti coinvolti a definirlo come l’equivalente britannico del Gran Premio di Montreal.

Il progetto di riqualificazione della zona è basato sull’ampio utilizzo di unità galleggianti, che verrebbero riutilizzate per creare delle tribune di una capienza massima di 95mila posti, ma anche le numerose strutture necessarie a bordo pista. Il tutto, ben pensato e progettato per aumentare le possibilità di visione della gara, comprendendo anche la presenza di una tribuna tra la pista e la pitlane.

“Sappiamo che la Formula 1 è interessata a ospitare un Gran Premio qui e abbiamo progettato un tracciato che soddisfi tutti i loro requisiti e regolamenti“, ha sottolineato Max Farrell. “Abbiamo discusso le proposte con la Greater London Authority, che sta sviluppando una strategia idrica e un quadro di pianificazione con il Newham Council, con cui speriamo di allinearci“.

Per la Formula 1 si tratterebbe di un matrimonio a lieto fine che si cerca di concludere dal 2010, quando Bernie Ecclestone avrebbe iniziato a maturare l’idea di un circuito cittadino a Londra, capace di attraversare i principali punti attrattivi della città. Anche Liberty Media, nel 2019, sembrava essere interessata a questa possibilità, interesse che poi purtroppo ha portato a un nulla di fatto.