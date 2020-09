Webber: “Leclerc il prossimo nel mirino”

Secondo il parere dell’ex-pilota di Formula 1 e WEC Mark Webber il talento della Ferrari Charles Leclerc potrebbe attirare le attenzioni di molti team in caso di divorzio anticipato con la scuderia italiana

Non è un periodo facile quello che sta attraversando la Ferrari. Gli scarsi risultati ottenuti nella prima parte della turnée italiana hanno seguito quello che è il trend negativo del 2020. Eppure per la scuderia di Maranello non tutto è perduto. I vertici della squadra possono ancora contare sui propri piloti, presenti e futuri. Nonostante Sebastian Vettel sia riuscito a rubare la scena in occasione del millesimo GP della Ferrari annunciando il passaggio alla futura Aston Martin, sono incoraggianti le dichiarazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz, insieme in rosso dal 2021. Secondo Mark Webber però l’idillio tra Leclerc e la Scuderia potrebbe non durare per sempre.

“Tenete d’occhio Leclerc” – avverte l’ex-pilota Red Bull ai microfoni di Channel 4 – “Sono curioso di vedere lui e i suoi prossimi anni in Ferrari”. Secondo l’australiano il rapporto del monegasco con la Rossa potrebbe proseguire sulla falsariga di quello del suo predecessore tedesco, chiamato a riportare in auge il blasone del Cavallino Rampante. “Per ora è nella fase luna di miele. Staremo qui a vedere cosa succede nei prossimi 24 mesi. Da qui a tre anni Charles potrebbe essersi stancato. E’ un grosso sforzo guidare per Ferrari e lui potrebbe essere il prossimo nel mirino”.

Il Predestinato non ha mai nascosto la difficile situazione della Scuderia, ma ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco. Anche dopo la performance deludente al Mugello Leclerc non ha esitato davanti ai microfoni. “Siamo semplicemente lenti, non c’è altro da aggiungere. Ci mancava ritmo di gara e ho fatto molta fatica anche in aria pulita quando le Mercedes si sono allontanate. Dobbiamo cercare di lavorare onestamente per cercare di capire perché alle volte siamo più veloci in gara che in qualifica e viceversa. E’ un momento difficile”.