Webber: “Ecclestone ha convinto Vettel a non rinnovare”

L’ex pilota Mark Webber è convinto che Sebastian Vettel abbia ricevuto dall’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone il consiglio di non rinnovare il suo contratto con la Ferrari.

Sebastian Vettel e la Ferrari hanno annunciato nella giornata di martedì che al termine della stagione 2020 il pilota tedesco lascerà il team, mentre solo due giorni più tardi ha annunciato Carlos Sainz come pilota a partire dalla stagione 2021, con un contratto biennale che metterà fine al rapporto con la McLaren, che a sua volta ha messo sotto contratto Daniel Ricciardo.

La dichiarazione ufficiale della Ferrari afferma che non vi sono motivi specifici per cui i negoziati sul contratto si siano interrotti tra le due parti, ma ciò non ha fermato le teorie degli esperti e dei fan. Mark Webber infatti, ha suggerito che il pilota tedesco potrebbe aver ricevuto un consiglio da Bernie Ecclestone di non rinnovare il suo contratto con il team di Maranello.

Mark Webber pensa che il tedesco potrebbe aver chiesto consiglio all’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone su cosa fare e potrebbe anche aver preso in considerazione la mancanza di competitività della Ferrari nei test pre stagionali di Barcellona: “Le offerte vengono fatte quando tutti sono annoiati. Non bisogna sottovalutare che Sebastian riceve molti consigli da Bernie. Potrebbe essere che la macchina rossa non fosse particolarmente competitiva nei test pre-stagionali?”