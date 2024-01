Mekies: “Le nuove aggiunte potenziano le nostre capacità”

Laurent Mekies analizza i cambiamenti che le nuove aggiunte apporteranno alla squadra

Laurent Mekies ha solo parole di elogio per le nuove aggiunte al suo team. L’ormai ex AlphaTauri (o Toro Rosso) ha apportato in questi giorni ulteriori modifiche. Altre in seguito all’ improvviso, e da molti poco apprezzato, cambiamento del proprio nome. L’attuale Visa Cash App RB si è, infatti, subito mossa per rafforzare anche il suo organico. E quale miglior modo per farlo se non attraverso l’annuncio ufficiale di tre significative nuove assunzioni.

I nuovi arrivi all’interno del team non sono certo nomi sconosciuti per gli appassionati di Formula 1. Tim Gross, Guillaume Cattelani e Alan Permane di esperienza nel settore ne hanno. E molta. Basti pensare a come, fino all’inizio di quest’anno, Tim Gross fosse il direttore tecnico della Federazione Internazionale dell’Automobile. Un addio presentatosi dopo appena un anno dall’inizio della carica. Indimenticabile però è anche il suo lungo periodo con la McLaren dove, in 28 anni, ha maturato un’importante esperienza in diversi ruoli, prima di approdare nel Gruppo Tecnico della FIA nel 2021.

La loro esperienza porterà la squadra a un livello superiore

Nella stagione 2024, Gross ricoprirà il ruolo di direttore tecnico per la scuderia faentina. Tra le sue dichiarazioni: “Sono lieto di entrare a far parte di Visa Cash App RB per l’inizio della sua nuova era. È una squadra con grande orgoglio e tradizione, con persone eccezionali“. “Non vedo l’ora di lavorare con Laurent Mekies e Jody Egginton. Ci attende una grande sfida, ma credo che il team sia ben attrezzato per affrontarla“, ha aggiunto.

Le altre due figure annunciate, Cattelani e Permane, ricopriranno rispettivamente i ruoli di vice direttore tecnico e di direttore sportivo con effetto immediato della VCARB. “È fantastico avere l’opportunità di portare il team al livello successivo”, ha commentato a riguardo Guillaume Cattelani. “Non vedo l’ora di lavorare con Jody e tutti gli altri membri del team tecnico per spingere la squadra verso la parte anteriore della griglia“. “È fantastico tornare a gareggiare con il team Visa Cash App RB dopo alcuni mesi di inattività. So quanto professionali, motivate e competitive siano le persone all’interno di questa squadra e sono curioso di vedere dove questo spirito possa portarci in futuro“, ha poi concluso Permane.

Ultime, ma non per importanza, sono le parole del team principal della VCARB. Mekies ha infatti voluto sottolineare quanto le tre nuove nomine apporteranno sicuramente un’esperienza vincente al team: “Sono sicuro che saranno un contributo importante per la nostra crescita“. Tra le dichiarazioni del francese non sono mancati, però, anche elogi al team “di sempre”. “Abbiamo già un gruppo molto forte e di grande esperienza, e l’ingresso di persone altamente qualificate come Tim, Guillaume e Alan aumenterà le nostre capacità, […] sia in fabbrica che in pista“.

Martina Romeo