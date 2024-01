Horner: “Alonso è stato fantastico nel 2023”

Horner non esclude Alonso come possibile rivale quest’anno, visti i progressi dell’Aston Martin

Il team principal del team Red Bull, Christian Horner, dà il voto più altodel 2023 a Fernando Alonso. Il manager britannico sottolinea che la guida dell’asturiano è stata fantastica e brillante all’età di 42 anni, il che ha ancora più merito. Non ci sono quindi motivi per escluderlo dalla lista degli avversari di quest’anno.

Alonso ha risvegliato ancora una volta l’entusiasmo dei tifosi spagnoli nel 2023 con un inizio di stagione da sogno, con sei podi in otto gare. Anche se l’Aston Martin ha faticato a tenere il passo dei suoi rivali nella corsa di sviluppo, Fernando ha fatto la sua parte in pista con la sua esperienza e il suo talento per conquistare altri due trofei a Zandvoort e in Brasile e aggiungendo così un totale di otto per chiudere un anno incredibile.

Considerando la guida straordinaria di Alonso e tutti gli acquisti fatti dall’Aston Martin, Horner li vede come rivali da tenere in considerazione nel 2024. In quella settimana dal 12 al 15 febbraio, quelli di Silverstone saranno i primi a presentare la loro vettura, l’AMR24, e saranno loro a dare il via a quattro giornate emozionanti in cui assisteremo alla presentazione dei primi cinque classificati del 2023. “L’Aston Martin ha fatto un grande salto di qualità all’inizio del 2023, ma nella seconda metà dell’anno si è davvero disgregata”.

Horner è pronto alla sfida

“Sono sicuro che stanno analizzando cosa gli è successo. Ha molto talento per la squadra. Fernando è stato brillante, ha guidato in modo fantastico e per un uomo di 42 anni, penso che sia stato eccellente” ha commentato Horner.

Considerato l’incontestabile successo della Red Bull nel 2023, è praticamente inevitabile per Horner credere che ci saranno altri forti rivali simili a loro in questa stagione. Oltre all’Aston Martin, ci sono tre squadre che, per coerenza, evoluzione o lampi di grandezza, si sono guadagnate un posto nei gironi per il 2024. “Spero che le vetture siano più simili alla RB19, è inevitabile. Non ripeteremo il 2023, resterà un anno incredibile per noi, questo è chiaro. La Mercedes ha un grande potenziale, ha attraversato momenti difficili, ma ha dalla sua due piloti fantastici e prima o poi torneranno al loro miglior livello. Anche la McLaren ha concluso molto bene la scorsa stagione e la Ferrari ha mostrato lampi di grande potenziale”, ha detto Horner in chiusura.