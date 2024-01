Wolff sul futuro della FIA: “È necessaria stabilità”

Toto Wolff si è detto preoccupato per il futuro della FIA e richiede degli interventi per un maggiore equilibrio

Toto Wolff sembra avere un’opinione ben chiara sul prossimo futuro della FIA. E ciò che ne esce maggiormente è una grande preoccupazione per quest’ultima. Certo, noti sono a tutti gli importanti addii che la Federazione ha vissuto nelle ultime settimane. Da ricordare sono sicuramente quelli di Steve Nielsen e Tim Goss, rispettivamente direttore sportivo e direttore tecnico della Federazione Internazionale dell’Automobile. Così come quello di Deborah Mayer, ormai ex presidente della FIA Women in Motorsport Commission.

Per il team principal della Mercedes, da poco confermato fino al 2026, ciò di cui ha bisogno la Federazione è stabilità. I recenti abbandoni sono stati la ciliegina sulla torta di un anno turbolento, conclusosi non certo nel migliore dei modi. E questo, anche, a causa dell’accusa ricevuta da entrambi i coniugi Wolff riguardo ad un possibile “conflitto di interessi”. Indagine di breve durata, che però ha comportato un evidente distaccamento tra il direttore esecutivo austriaco e la stessa FIA. Nonostante infatti Wolff non abbia mai aggiunto ulteriori commenti all’accusa, lo stesso non ha mai fatto segreto di quanto l’atteggiamento della FIA sia risultato estremamente dannoso.

La FIA è uno dei tre principali organi dello sport

Nel corso di una recente intervista al The Daily Telegraph, Wolff si è dichiarato preoccupato per il futuro della FIA. “È preoccupante vedere così tante brave persone andarsene“. In riferimento a Nielsen il manager ha speso qualche parola in più: “Perdere Steve Nielsen è un duro colpo. Non riuscirei mai a pensare a un direttore sportivo più informato e giusto di lui“. Da evidenziare è che il direttore sportivo sia rimasto in carica solo per un anno. Stando a qualche indiscrezione, ciò è accaduto soprattutto a causa della sua costante contrarietà verso le scelte direttive della FIA in Formula 1.

“La FIA ha bisogno di stabilità“, ha aggiunto Wolff al Daily Telegraph. “È necessario dare l’esempio. Non dobbiamo semplicemente affermare di star agendo in modo trasparente ed etico. Ma è necessario vivere davvero secondo questo standard, ogni singolo giorno“. “Dobbiamo stare attenti all’impatto di ciò che facciamo e di quello che affermiamo“, continua. “Milioni di persone guardano il nostro sport. Siamo dei modelli di riferimento“.

Martina Romeo