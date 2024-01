Ferrari-Peroni: annunciata la partnership pluriennale

La partnership annunciata oggi da Peroni vedrá l’iconico brand di birra italiana sulle vetture e sulle divise dei piloti Ferrari

Oggi é un giorno importante: é stata annunciata la partnership tra Ferrari e Peroni, due iconici brand italiani. Si tratta di una collaborazione pluriennale nell’ambito della sponsorizzazione degli sport motoristici.

L’obiettivo chiave di Peroni é quello di avere entro il 2030 una quota di prodotti analcolici pari al 20% nel suo portfolio. Grazie alla sponsorizzazione con Ferrari, verrá supportato l’incremento di bevande analcoliche da parte dei consumatori.

Il messaggio che l’iconico brand di birra italiana intende trasmettere é proprio quello di vivere ogni momento della vita con la massima libertá, ma in modo sicuro e con stile, bevendo meno. Infatti, la societá madre di Birra Peroni si impegnerá a produrre una birra dal gusto secco e rinfrescante con un contenuto alcolico pari allo 0.0%.

In particolare, Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà visibile in tutti i touchpoint previsti dalla partnership, inclusa la presenza del suo marchio sulle vetture e sulle divise dei piloti di Scuderia Ferrari. Inoltre, Peroni collaborerá anche con la serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e sará visibile nel corso del famoso campionato monomarca in tutti i touchingpoint di branding.

#Peroni Nastro Azzurro 0,0% è partner globale di@ScuderiaFerrari! In onore del primo anno di collaborazione Peroni Nastro Azzurro 0.0% diventerà Tifosi Nastro Azzurro 0.0% in edizione limitata per 2.024 bottiglie!

https://t.co/DiAYtHQeqX… #WeAreAsahi #TifosiNastroAzzurro pic.twitter.com/LHCchuvP6t — Birra Peroni Azienda (@birraperoni) January 30, 2024

L’inizio di un’entusiasmante esperienza

Per celebrare la nuova parternship, Peroni Nastro Azzurro 0.0% produrrá una serie in edizione limitata di 2024 bottiglie numerate singolarmente dal numero 1 al 2024. Le bottiglie saranno distribuite in maniera selettiva a tutti i fan dell Scuderia Ferrai in segno di riconoscimento per la devozione dimostrata. In particolare, la distribuzione comprende l’Italia, il Regno Unito, l’Irlanda, gli Stati Uniti, il Canada, Singapore, Romania e Australia.

Sempre per celebrare l’evento, i due brand si incontrano a Roma. La capitale ospita un inedito show di luci. Nella sede del Palazzo dei Congressi é stato proiettato un ologramma tridimensionale della bottiglia Tifosi Nastro Azzurro 0.0% che ha illuminato il cielo romano.

“Siamo estremamente lieti di annunciare la partnership tra Scuderia Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%. La presenza dei due brand nella categoria di maggior prestigio degli sport motoristici contribuisce ad assicurare all’Italia un’alta visibilità sulla scena mondiale”, ha dichiarato Fred Vasseur.