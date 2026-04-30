GP Miami, la conferenza stampa dei piloti

Le aspettative dei piloti alla conferenza stampa alla vigilia del GP di Miami

A poche ore dal GP di Miami, i piloti hanno parlato in conferenza stampa, offrendo una riflessione sul nuovo cambio di regolamenti e sulle sensazioni del weekend. La Formula 1 è pronta a tornerà in pista dopo poco più di un mese di pausa.

Il weekend in Florida sarà il primo banco di prova dei nuovi cambi regolamentari. È prevista una minore necessità di ricarica in qualifica, permettendo ai piloti di tornare a spingere al limite. Mentre in gara si vedranno meno differenze tra chi ricarica e chi libera energia, evitando il ripetersi dell’incidente tra Bearman e Colapinto .

Le dichiarazioni di Hulkenberg, Piastri e Perez

Alla conferenza del GP di Miami, il primo gruppo a parlare è quello composto da Hulkenberg per l’Audi, Oscar Piastri per la McLaren e Sergio Perez per la Cadillac. Mentre il secondo gruppo comprendeva Antonelli, Hadjar e Sainz.

“Sono curioso delle modifiche al regolamento. Buon lavoro della FIA e dei piloti. Ci sarà possibilità di spingere di più in qualifica”, ha dichiarato il pilota dell’Audi in merito ai cambi di regolamento. Il team con sede in svizzera porterà, inoltre, degli aggiornamenti alle proprie monoposto. “Porteremo degli aggiornamenti. Dopo una lunga pausa, ricominciare da un weekend sprint, si spera sia l’opportunità di prendere più punti possibili”.

“Le modifiche del regolamento sono un passo avanti. È stato importante farlo per lo sport e lo spettacolo. È difficile fare delle previsione, ma c’è stato confronto e partecipazione”, ha dichiarato il pilota messicano. In merito al team, ha affermato che la direzione intrapresa è quella corretta. “Penso che la traiettoria del team è corretta. Questo weekend portiamo nuovi aggiornamenti. Se funziona, rafforzerebbe la fiducia, un fattore importante in una gara di casa.”

“È corretto apportare modifiche. Non so quanto ci aiuterà, ma è un passo avanti. Ci sono state delle discussioni, e dopo quanto è accaduto a Suzuka era importate intervenire.”, ha affermato il pilota australiano. “Porteremo degli aggiornamenti, ma non è detto possano bastare per mettere in difficoltà Mercedes. Ma siamo ottimisti e sulla giusta strada.”

Tra i temi affrontati c’è stato pure quello del meteo, in quanto, a Miami, è prevista pioggia. “Il meteo sarà un fattore interessante, dobbiamo aspettare per vedere cosa accadrà”, ha dichiarato Piastri. “Le previsioni non promettono niente di buono, ma ci sarà un incontro con la FIA per valutare i possibili scenari”, ha affermato, invece, Perez.

Kimi turns the tables on Tom Clarkson in the press conference! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/SisRun65iY — Formula 1 (@F1) April 30, 2026

Le dichiarazioni di Antonelli, Hadjar e Sainz

“Sono contento per i cambiamenti, sono sensati e stiamo collaborando per migliorare lo sport”, ha dichiarato Carlos Sainz. “Porteremo aggiornamenti e spero ci aiutino a fare un passo avanti e crescere durante la stagione”, ha aggiunto il pilota spagnolo riferendosi agli aggiornamenti che porterà il team questo weekend.

“Stiamo lavorando correndo correttamente e credo rappresentino il primo passo verso una giusta soluzione”, ha affermato Antonelli. “Porteremo dei piccoli aggiornamenti, rispetto a Ferrari e McLaren, ma cercheremo di trarre il massimo dalla vettura”, ha proseguito il pilota italiano . “Sono consapevole di quello che mi sta accadendo. Ma devo concentrarmi sulla pista e alzare l’asticella in quanto mi devo far trovare pronto per mantenere o aumentare il mio livello”.

“È positivo vedere dei cambiamenti. Qui avranno effetti positivi, ma altrove un po’ meno”, ha evidenziato Isack Hadjar. “Come gli altri, porteremo degli aggiornamenti ma non mi aspetto di lottare per il podio. Speriamo solamente, di essere in grado di entrare in Q3”, ha spiegato il nuovo pilota Red Bull. “Il passaggio è stato semplice, in quanto negli ultimi anni stavo già lavorando con persone del team. Ho fatto il massimo, non stiamo andando bene ma sono fiducioso”.