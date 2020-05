Virtual GP Spagna: la lista dei partecipanti e dove vederlo

L’esperimento delle Formula 1 Virtual Grand Prix Series continua. Leclerc&Co. si daranno battaglia al Montmelò, storica sede del GP di Spagna

Mentre la Formula 1 reale si avvia lentamente verso la ripresa dei lavori proseguono le sfide virtuali tra i protagonisti del Circus. Tra le tante iniziative proposte da Liberty Media per non lasciare a bocca asciutta i fan le Virtual Grand Prix Series sono sicuramente uno degli esperimenti più riusciti. Dopo un Virtual GP del Brasile ricco di spettacolo e colpi di scena il Circus virtuale si trasferisce in Spagna, dove Alexander Albon avrà l’opportunità di agganciare il pilota della Ferrari Charles Leclerc a quota due vittorie.

Ad Interlagos i due sono stati protagonisti di un accesissimo duello con l’anglo-thailandese della Red Bull che è riuscito ad agguantare la vittoria all’ultimo giro. I due si daranno nuovamente battaglia sul Circuito de Catalunya affiancati da altri piloti ufficiali della Formula 1, tra i quali spiccano Norris, Giovinazzi e il duo della Williams Russell-Latifi. Nel corso dell’evento hanno trovato spazio moltissimi personaggi del mondo dello sport, tra i quali spiccano Ciro Immobile, Thibaut Courtois. Questo weekend vedrà il debutto ufficiale di Sergio Aguero, stella del Manchester City.

QUANDO E DOVE VEDERE IL GP DI SPAGNA

Il format ormai consolidato delle Virtual Grand Prix Series prevede due sessioni, una qualifica da 18 minuti e la gara per un’ora e mezza di durata dell’evento. Il via alle danze è programmato per le 19:00 ore italiane (17:00 UST). La gara verrà trasmessa in live sul canale YouTube della Formula 1 (raggiungibile cliccando qui) oppure sul canale 207 di Sky (Sky F1). Gli appassionati potranno inoltre seguire la gara dal punto di vista dei piloti collegandosi ai singoli canali Twitch dei protagonisti del Virtual GP di Spagna.