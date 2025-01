Villeneuve su Hamilton: “È il più grande pilota di tutti i tempi”

Jacques Villeneuve definisce Lewis Hamilton come il più grande pilota della storia della Formula 1: ma cosa ne pensa dell’attuale Campione del mondo?

Jacques Villeneuve torna a far parlare di sé. L’ex pilota canadese, ai microfoni di Action Network, non si è tirato indietro e ha colto l’occasione per analizzare l’attuale situazione in cui riversa la griglia del Circus. Questo ponendo particolare evidenza su due dei nomi più discussi dagli appassionati: Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tra le tante dichiarazioni, Villeneuve ha definito “grande” Hamilton. Ma per Verstappen, le parole non sono state altrettanto positive.

“Il trasferimento di Hamilton alla Ferrari è quello di più alto profilo in Formula 1 dai tempi in cui Schumacher lasciò la Benetton. Anche lui per la Ferrari. Indipendentemente dai risultati, Hamilton è il più grande pilota di tutti i tempi. Soprattutto per il seguito che ha” ha commentato l’ex Campione del mondo. “Hamilton è molto diverso da tutti, è unico e ha rotto gli schemi. Ci sono molte cose che dipendono da lui” ha poi aggiunto Villeneuve durante il suo intervento.

Hamilton: un’immagine che va oltre la Formula 1

Stando alle parole di Jacques Villeneuve, Hamilton è unico, non ci sono altri piloti con gli stessi tratti del britannico. Né Schumacher, né Verstappen. Basti pensare a tutti gli interessi esterni dimostrati da Lewis Hamilton al di fuori dello sport: la musica, la moda, il cinema. E questo per citarne solo alcuni. Inclinazioni personali che gli sono valse aspre critiche agli esordi in Formula 1, quando lo si accusava di essere troppo distratto. Tuttavia, sono quelle stesse passioni che hanno contribuito alla costruzione del “brand” Hamilton.

Un personaggio totalmente diverso da Verstappen. Simile in quanto a grandezza sportiva, ma diverso al di fuori del Circus. “Togliete Verstappen dalla Formula 1, non importerà a nessuno. Togliete Hamilton e alla gente importerà. Quello di Hamilton è l’ingaggio più importante, la Ferrari è anche uno dei marchi più grandi al mondo. Se non il più grande. Mettete insieme le due cose e, chiaramente, è qualcosa di incredibile” ha infine concluso Villeneuve.