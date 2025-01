Verstappen: più sensibile di quanto si pensi

Il direttore del team Red Bull Christian Horner afferma che Max Verstappen è “più sensibile di quanto si pensi” alle critiche degli esperti

Negli ultimi anni Verstappen ha consolidato il suo posto tra i più grandi piloti della storia e la scorsa stagione si è aggiudicato il quarto campionato del mondo consecutivo. Il suo successo è stato probabilmente il più grande trionfo di Verstappen fino ad oggi, con il pilota della Red Bull che ha sconfitto la minaccia di Lando Norris della McLaren nonostante non abbia avuto la macchina più veloce per gran parte della stagione.

Gli standard di guida di Verstappen sono sempre al limite, ricevendo molte critiche alle quali è sensibile e spesso non reagisce. Verstappen infatti termina la stagione con sei punti di penalità negli ultimi cinque round.

Ciò significa che inizierà la difesa del titolo 2025 con otto punti di penalità, a soli quattro dal rischio di essere squalificato per una gara. Verstappen è stato duramente criticato per il suo stile di gara. Troppo aggressivo nei confronti di Norris in Messico, con due penalità di 10 secondi in rapida successione per aver costretto il pilota della McLaren a uscire di pista.

Damon Hill, fu tra i critici più accaniti di Verstappen, paragonando il campione del mondo a Dick Dastardly, il cattivo della serie Wacky Races.

Dopo aver inferto un colpo fatale alle speranze di titolo di Norris con una convincente vittoria in Brasile una settimana dopo, Verstappen ha preso in giro l’assenza di giornalisti britannici nella conferenza stampa post-gara, affermando che i giornalisti residenti nel Regno Unito erano rapidamente fuggiti all’aeroporto.

Horner ha rivelato che Verstappen è sensibile alle critiche

E ha sostenuto che la volontà di Verstappen di superare i limiti non è diversa da quella di alcuni dei piloti di maggior successo nella storia.

Ha detto: “È più sensibile di quanto si pensi. Inevitabilmente, è consapevole delle critiche e alcune di esse, secondo me, sono del tutto infondate”.

“È un pilota che guida in modo aggressivo. È un pilota d’attacco.

Ma lo stesso valeva per Senna, per Schumacher, per Hamilton, e tutti quanti sono finiti sotto i riflettori in momenti diversi della loro carriera”.