Ufficiale, Alunni Bravi lascia la Sauber

Kick Sauber conferma che Alessandro Alunni Bravi, lascia il suo ruolo di team principal e amministratore delegato del team alla fine di gennaio 2025

Alessandro Alunni Bravi dice addio alla Kick Sauber e futura Audi, dopo 8 anni di collaborazione. Già da qualche settimana, si preannunciava questa possibilità, e questa mattina, il team di Hinwil ha reso nota, che Alunni Bravi non sarà più il team principal e l’amministratore delegato a partire dalla fine di gennaio 2025.

Una scelta, frutto dei vari processi che Sauber sta affrontando e che sicuramente anche nel corso di questa stagione, sarà caratterizzato da altre possibili sorprese, e mosse di mercato. Tutto in vista del 2026, quando Audi prenderà il pieno controllo di Sauber, e farà il suo esordio ufficiale in Formula 1.

Alunni Bravi: “Fiero di aver rappresentato il team”

Alessandro Alunni Bravi, 50 anni e nato a Umbertide, è arrivato in quel di Hinwil nel 2017, assumendo inizialmente il ruolo di Consigliere Generale e membro del consiglio di amministrazione. Nel 2022 diventa Direttore Amministrativo, focalizzando il suo lavoro sull’area marketing, comunicazione, commerciale e altri reparti, prima di ottenere il ruolo Team Principal nel 2023, con tutte le attività inerenti ai weekend di gara, ma anche fuori dalla pista. A fine gennaio, cederà i suoi ruoli in Sauber, per intraprendere una nuova avventura e nuovi progetti.

“È un momento emozionante: il mio viaggio con Sauber giunge al termine. Fin dal mio arrivo nel 2017, ho visto questo team crescere e cambiare notevolmente, al di là di quanto si potesse immaginare. Questa organizzazione ha attraversato momenti esaltanti e difficili allo stesso modo, senza aver mai perso lo spirito e l’impegno, che è qualcosa che trovo stimolante. Sono fiero di aver potuto rappresentare il team, come suo volto pubblico negli ultimi due anni,” ha dichiarato Alunni Bravi nell’annunciare il suo addio al team di Hinwil.

“Dato che passo a un nuovo progetto, voglio ringraziare Finn Rausing, tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, alla Sauber e all’Audi, nonché a tutti i colleghi con i quali ho lavorato negli ultimi 8 anni. Questo team è una famiglia, e ha un futuro luminoso davanti a sé,” ha poi proseguito l’italiano.

Binotto: “Alessandro, vero giocatore di squadra”

Mattia Binotto, Direttore Operativo e Direttore Tecnico di Sauber Motorsport, ha commentato la partenza di Alessandro Alunni Bravi: “Avendo lavorato a stretto contatto con lui, nei mesi successivi al mio arrivo a Hinwil, voglio rendere omaggio ad Alessandro. Un vero giocatore di squadra, che ha incarnato l’essenza della Sauber nel corso degli anni”.

“Alessandro ha ricoperto un’ampia gamma di ruoli all’interno del team, guidandola nei momenti difficili e anche in quelli entusiasmanti. Nel momento in cui si prepara ad affrontare una nuova avventura, tutta l’azienda desidera ringraziarlo per tutta l’energia e il contributo, che ha dato nel corso degli anni e gli augura il meglio per il futuro”.