Villeneuve: “Il muretto Ferrari stava seguendo la gara in Ungheria?”

Jacques Villeneuve ha criticato Ferrari per le decisioni prese in pista in Ungheria

Il GP di Ungheria è stato parecchio sottotono per Scuderia Ferrari. La scelta di montare le hard a Leclerc è stata la punta dell’iceberg di una serie di decisioni strategiche a dir poco fallimentari, che hanno contribuito ad un quarto e sesto posto dal sapore amaro per Carlos Sainz e Charles Leclerc. Se Mattia Binotto ha giustificato in modo piuttosto diplomatico la scelta delle gomme dure, Villeneuve si è espresso in dichiarazioni piuttosto dirette a riguardo.

Ad Automotor und Sport, ha affermato Binotto: “Secondo le nostre simulazioni, le gomme hard sarebbero dovute essere superiori, in termini di rendimento e prestazione, alle gomme medie dopo circa 10 giri. Questa ipotesi è stata, chiaramente, errata“.

Il canadese Villeneuve, tramite il media Formule1, ha affermato: “La Formula 1 è la classe regina, tutto è di altissimo livello. Non solo i piloti, ma anche i meccanici, gli ingegneri e gli strateghi devono essere al top. Come può più di un team, Ferrari in primis, prendere la decisione di utilizzare le gomme dure? Soprattutto dopo che Alpine l’aveva montata, e non stava rendendo affatto bene in pista. Il muretto non stava guardando la gara o qualcosa del genere? Non me lo spiego”.

C’è sempre qualcosa che non va

Successivamente, Villeneuve ha proseguito: “In Ungheria qualcosa è andato terribilmente storto all’interno di Scuderia Ferrari. È incomprensibile che qualcosa del genere succeda in uno sport in cui si dispone solo del meglio. Deve funzionare tutto alla perfezione, cosa che in Ferrari non succede mai”.

E Charles Leclerc, dal canto suo, ne è consapevole: “Una gara come questa è frustrante e dobbiamo migliorare nel complesso. Sembra che ci sia sempre qualcosa che non va: affidabilità, errori, qualunque cosa. Dobbiamo essere più bravi a organizzare un fine settimana”.