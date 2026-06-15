Mercedes dopo Barcellona, modalità da rivedere

Mercedes vuole rivalutare le modalità che i suoi piloti devono adottare in gara: al GP Barcellona, Antonelli e Russell sono stati protagonisti di duelli ruota-a-ruota

Il GP Barcellona, vinto da Lewis Hamilton con la Ferrari sembra che abbia lasciato qualche strascico negativo in casa Mercedes. C’è una forte delusione per aver perso una gara, iniziata da una pole position conquistata da George Russell. Il britannico autore di un ottimo scatto, ha condotto per molti giri la gara, poi a seguito di una strategia che alla fine non ha pagato, una Virtual Safety Car e specialmente i duelli con Andrea Kimi Antonelli, non gli ha permesso di conquistare la vittoria.

Opportunità di vittoria sfumata per entrambi i piloti della Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli costretto poi a ritirare la vettura, a seguito di un problema di natura elettrica. Fino a quel momento, parliamo del 61° giro e a – 5 dal traguardo, l’italiano è stato protagonista di una gara combattuta, che lo ha portato a pensare di poter vincere, battendo il compagno di squadra, e poi tentando di andare a prendere Lewis Hamilton che in quel momento era in testa. Obiettivo andato in fumo, con la W17 del pilota italiano parcheggiato a bordo pista.

Si tratta del secondo ritiro stagionale per la Mercedes, dopo che anche George Russell al GP Canada, ha avuto un problema a livello di batteria.

Toto Wolff deluso

Per la prima metà del GP Barcellona, Lewis Hamilton ha corso per lo più a sandwich tra le due Mercedes. Poi l’ex pilota Mercedes, oggi portacolori della Ferrari ha preso l’iniziativa al momento del secondo pit-stop, effettuato in anticipo.

Mercedes decise di non coprirlo, con Lewis Hamilton che si guadagna la testa della gara, dopo il secondo pit stop di George Russell e di Kimi Antonelli.

Approfittando di una Virtual Safety Car, arrivata intorno al 42° giro, causata dall’Aston Martin di Fernando Alonso, rimasta ferma a bordo pista, Lewis Hamilton entra ai box, per la terza sosta, tornando in pista in testa, e davanti a Russell e Antonelli. Mentre il Ferrarista si allontana con i pneumatici nuovi, Antonelli si lancia all’attacco di Russell per il secondo posto.

Tra i due, nasce un ruota-a-ruota particolarmente acceso, con George Russell che spinge Antonelli quasi fuori pista. Il giovane italiano, però non demorde, e riesce a prendere il secondo posto. Tuttavia, lo scontro tra i due ha causato un danno all’ala anteriore della W17 del leader del mondiale.

Ma l’epilogo ancora più disastroso, avviene poco dopo, con la Mercedes di Antonelli che rallenta, costringendo il pilota a parcheggiare a bordo pista, a causa di un problema elettrico.

Si tratta della seconda volta, nelle ultime tre gare, che una lotta tra i due della Mercedes, finisca con un ritiro, a seguito di problemi tecnici. La volta scorsa era in Canada, con George Russell, e ora Antonelli al GP Barcellona.

Una situazione che non ha di certo reso felice il team Mercedes, e in particolare Toto Wolff. Il team principal, ha evidenziato una certa frustrazione dopo quanto accaduto domenica.

“Sono deluso. Non possiamo avere dei ritiri, in modo regolare o continuo: abbiamo perso 25 punti nel campionato costruttori a Montreal, e altrettanti 18 oggi,” ha dichiarato Toto Wolff alla stampa.

“Se devi finire primo, devi finire primo. Abbiamo bisogno dell’affidabilità, per essere davanti, e questa è la priorità. Perciò, non siamo contenti di questo, e non lasceremo nulla di intentato per capire”.

Toto: “Sempre molto trasparente con loro”

La battaglia tra Russell e Antonelli, ha di fatto aperto le porte della leadership a Hamilton, il quale ha poi vinto il GP Barcellona. Altra ragione per cui, in casa Mercedes c’è una fortissima delusione per quanto accaduto.

Toto Wolff ha così commentato a riguardo: “La seconda cosa, è che George ha avuto una partenza incredibile, con tutti gli altri alle sue spalle. Poi, il passo è sceso. Negli altri stints, Kimi ha avuto il vantaggio“.

“Non ci siamo intromessi durante le loro lotte, in quanto è così da sempre che corriamo. Ma, è una situazione che vogliamo rivedere per il futuro con entrambi i piloti. Come gestire una situazione, dove c’è una differenza in termini di passo. Se stiamo lottando per una vittoria, con il rischio di perderla, allora diventerà una discussione interessante“.

“Sono sempre molto trasparente con loro, per il bene del team,” ha ribadito Toto Wolff.

Mercedes teme il terzo contendente

Il GP Barcellona ha evidenziato, un possibile terzo contendente per il titolo iridato, ovvero la Ferrari e al momento Lewis Hamilton. Per Mercedes e Toto Wolff, a questo punto del mondiale è necessaria una rivalutazione della modalità di gara dei suoi piloti.

“Numero uno, c’è una terza parte che non viene coinvolta nella lotta per il campionato, costruttore e pilota. E per questo, avremo una discussione interna con entrambi i piloti, per definire il modo in cui, noi vogliamo che una situazione in cui rischiamo di sostenerci a vicenda finisca”.

“Penso che non sia un problema. Semplicemente, abbiamo bisogno di ricalibrarlo,” ha aggiunto il team principal della Mercedes.

Nonostante il ritiro, Andrea Kimi Antonelli rimane saldamente in testa nel mondiale piloti, con 156 punti, seguito da Lewis Hamilton con 115 punti. George Russell è terzo con 106 punti. Per quanto riguarda il campionato costruttori, Mercedes è in testa con 262 punti, seguito da Ferrari con 190 punti.