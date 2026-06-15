GP di Barcellona: weekend positivo per Russell ma i dubbi persistono

Il GP di Barcellona ha regalato molte sorprese. Infatti, dopo la vittoria magistrale di Lewis Hamilton, che ha conquistato la sua prima vittoria in Ferrari, arriva il podio anche per Lando Norris e George Russell, due dei piloti più in difficoltà delle scorse gare. Un podio tutto all’inglese che non ha però tranquillizzato il pilota Mercedes reduce da prestazioni altalenanti. Nella gara di ieri, Russell ha guadagnato 18 punti su un Antonelli costretto al ritiro.

Per la prima volta è stato il team principal di Mercedes, Toto Wolff, ad esprimersi sulla presunta faida interna alla scuderia. “Ne ho discusso con i due piloti per evitare dinamiche che possano rallentarci” ha dichiarato. In condizioni normali, si farebbe passare il pilota più veloce e, dati i trascorsi, sarebbe proprio Antonelli.

Problemi di affidabilità per Antonelli mentre la Ferrari è in rimonta

Ma nella domenica di Barcellona, la Mercedes ha fronteggiato anche problemi di affidabilità che hanno costretto l’attuale leader del mondiale al ritiro. A pochi giri dalla fine infatti, il diciannovenne è stato costretto a lasciare la competizione, permettendo al campione in carica Lando Norris di raggiungere il terzo gradino del podio. Costretto ad abbandonare la pista anche Charles Leclerc che ha rimediato un problema alla sua monoposto segnando il suo secondo ritiro di seguito. Magistrale è stato invece Lewis Hamilton che ha tenuto il passo dall’inizio alla fine, dimostrando il peso dei suoi sette titoli mondiali. L’inglese, visibilmente emozionato sul primo gradino del podio, sommerso dall’affetto Ferrari e dall’inno italiano, manda così un messaggio di forza a tutti i suoi detrattori.

Hamilton si porta così a 115 punti, a fronte dei 156 di Antonelli. Segue George Russell con 106. Si tratta dunque di un mondiale tutt’altro che deciso e le prossime gare promettono colpi di scena.