Vasseur: “Dobbiamo mantenere la calma, l’impegno è sempre lo stesso”

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha chiesto di mantenere la calma all’interno della squadra dopo che Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria a Barcellona. Infatti, nella domenica del Gran Premio di Catalogna, il Sir è riuscito nella storica impresa di vincere la sua prima gara “lunga” in Rosso (nel 2025 ha ottenuto la vittoria nella Sprint della Cina). Una vittoria che si è fatta attendere ben due anni, ma le emozioni esplose sopra e sotto il podio sono state commoventi.

Il sette volte campione del mondo ha beneficiato di una Virual Safety Car inserita proprio al momento giusto, permettendogli di effettuare un pit stop gratuito. Nonostante la favorita fosse Mercedes (entrambi i piloti avevano un buon passo), Hamilton ha comunque mantenuto un ritmo elevato, riuscendo perfino a mettere sotto pressione il team di Brackley per tutta la durata della gara.

Il passo avanti della Ferrari in termini di velocità è arrivato in un contesto in cui la scuderia italiana ha presentato importanti aggiornamenti alla sua monoposto. Nonostante il risultato, Vasseur ha insistito sul fatto che è troppo presto per trarre conclusioni. “Oggi non è cambiato nulla rispetto alla settimana scorsa”, ha dichiarato Vasseur. “Il risultato è diverso, l’esito della gara è diverso. Ma l’impegno dei ragazzi nel box di Maranello, da Lewis a Charles, non è cambiato rispetto alla settimana scorsa”.

Vasseur: “È tutta una questione di dettagli”

Fred Vasseur ha poi continuato: “Dobbiamo mantenere la calma. Non è che oggi tutto sia magico, a differenza della settimana scorsa”. Tuttavia, il team principal della scuderia italiana ha affermato che il risultato non sminuisce il lavoro positivo svolto dalla Ferrari per tornare alla vittoria. “La collaborazione sta migliorando, ci conosciamo meglio ogni giorno che passa. Alla fine è tutta una questione di dettagli“.

“In Q1, con un decimo di distacco, c’erano sei o sette vetture. Questo significa che a volte sono i piccoli dettagli a fare un’enorme differenza in termini di posizione”. Vasseur ha proseguito: “Come avete visto la posizione in pista è molto importante. Appena si è in aria sporca, si inizia a faticare”. “Lo considero un risultato eccezionale, estremamente positivo. È una giusta ricompensa per tutti. Per Lewis, per il team di Maranello e per quello in pista”, ha concluso il dirigente francese.