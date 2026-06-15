Norris: “Ferrari può dominare se migliora il motore”

Norris lancia l’allarme: “Se Ferrari migliora il motore, dominerà la Formula 1”

Il campione del mondo in carica, Lando Norris, vede nella Scuderia Ferrari il riferimento tecnico nelle curve: “Potrebbero mettere in imbarazzo tutti”

Lando Norris teme che Ferrari possa diventare imbattibile nel corso della stagione se riuscirà a compiere un ulteriore salto di qualità sul fronte della power unit.

Dopo il GP di Barcellona, concluso al terzo posto e a quasi 24 secondi dal vincitore Lewis Hamilton, il pilota della McLaren ha evidenziato il principale punto di forza della squadra di Maranello: il comportamento in curva.

“Ferrari è la migliore nelle curve”

Secondo Norris, la Ferrari dispone già oggi della vettura più competitiva nei tratti guidati.

“Siamo fortunati che Ferrari non abbia un motore migliore in questo momento. Se lo avesse, starebbe dominando. Attualmente è il punto di riferimento per la velocità in curva”, ha spiegato Norris.

Il britannico ha poi ammesso che McLaren accusa ancora un ritardo significativo rispetto alla Rossa sotto questo aspetto.

“Non siamo nemmeno vicini a loro. Dobbiamo lavorare molto per colmare il divario.”

Il timore: gli aggiornamenti alla power unit

La preoccupazione principale riguarda gli sviluppi futuri del motore Ferrari. Il regolamento ADUO consente infatti alla Scuderia ulteriori aggiornamenti della power unit tra questa stagione e la prossima.

Per Norris il rischio è evidente: “Se riusciranno a migliorare il motore, metteranno in imbarazzo tutti. Dobbiamo abbassare la testa e trovare prestazione sulla nostra vettura.”

Anche Stella incorona la Ferrari

Le parole di Norris trovano conferma nelle valutazioni del team principal McLaren, Andrea Stella, che considera la Ferrari la monoposto con il miglior telaio del campionato.

Secondo Stella, la SF-26 eccelle soprattutto nelle curve a media velocità, dove riesce a generare più grip rispetto alla concorrenza. Gli ultimi aggiornamenti introdotti dalla squadra italiana hanno inoltre aumentato il potenziale della vettura, permettendo a Hamilton di conquistare la prima vittoria della sua avventura in rosso.

Ferrari spaventa il paddock

Il successo di Barcellona non ha soltanto interrotto la serie vincente della Mercedes. Ha anche rafforzato la percezione che Ferrari possieda il pacchetto telaistico più efficace della griglia. Se gli sviluppi alla power unit manterranno le promesse, la lotta per il titolo potrebbe presto assumere una sola direzione: quella di Maranello.