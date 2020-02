Villeneuve asserisce: “Bottas degno di applausi”

Villeneuve sottolinea il merito di Bottas nel tenere Hamilton costantemente sotto pressione durante le gare di Formula 1

Campione del mondo nel 1997, Jacques Villeneuve è sempre presente nei paddock di Formula 1, collaborando con la giornalista di Sky Federica Masolin ed il collaudatore di Scuderia Ferrari Marc Genè. Recentemente, si è espresso a riguardo del finlandese delle Frecce d’Argento: “Il fatto che Valtteri non abbia permesso al suo partner di rilassarsi in qualsiasi momento durante la stagione è degno di applausi”.

“Sono stato impressionato dalla prestazione di Lewis Hamilton nel 2019. Ha avuto un successo costante in tutte le gare, tranne nel Gran Premio di Germania. Normalmente alla fine dell’anno perde ritmo, ma l’anno scorso ha aggiunto punti. Nel 2019 ha alzato molto l’asticella, in parte perché Bottas era più aggressivo e non gli permetteva di rilassarsi “, afferma Villeneuve nelle dichiarazioni della rivista francese Auto Plus.

“SGATTAIOLARE DAVANTI AD HAMILTON NON E’ FACILE”

Il canadese rinforza la sua posizione in favore di Bottas: “Valtteri ha dimostrato di essere un pilota veloce, ma sgattaiolare davanti a Hamilton non è facile. Molte persone credono che Bottas non meriti il ​​suo posto in Mercedes perché è dietro Lewis, ma potrebbe essere di fronte a molti altri piloti”.

Sottolineando la capacità adattiva del pilota finlandese, Villeneuve precisa come non sia facile avere al proprio fianco un multi Campione del Mondo, un pilota determinato e combattivo come Lewis Hamilton. “La stessa cosa è successa a Vettel nel 2014, quando Ricciardo è diventato il suo compagno di squadra in Red Bull“, ricorda. Se nella stagione 2019 abbiamo visto un Bottas potenziato, un Bottas 2.0, l’aspettativa sarà altrettanto alta per una stagione 2020 3.0 all’insegna delle sorprese e dei colpi di scena.

Federica Coglio