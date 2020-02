Button: “Il rapporto fra Hamilton e la Mercedes proseguirà”

Jenson Button ricorda che Lewis Hamilton non ha paura di perdere un sedile in Formula 1 a causa delle negoziazioni con la Mercedes, ma sa anche che con richieste elevate non può andare in altri team, ma sa anche che il team tedesco ha l’auto vincente.

L’ex pilota di Formula 1 ricorda che un team come Mercedes, in grado di progettare così tante auto vincenti, non è facile da trovare ed è per questo che crede che il team abbia anche il diritto di scegliere bene i propri piloti e di riflettere su Hamilton: “Bisogna guardare anche l’altra parte. Ti daranno un’auto in grado di vincere i campionati. Non è facile da trovare, quindi penso che bisogna avere tutte le carte per decidere“.

Tuttavia, Button ritiene che entrambe le parti raggiungeranno facilmente un accordo e minimizzeranno questo problema. “Entrambi vogliono la stessa cosa, vincono i campionati insieme da diversi anni, quindi non penso che sia un grande argomento di dibattito, potrebbero provare a farlo accadere e Lewis può provare a trarne vantaggio, ma dovrebbero continuare“.

CHI FA LA MERCEDES?

Inoltre, Button evidenzia l’importanza di ciascuna delle persone che fanno la Mercedes, tra cui Toto Wolff e Hamilton, due personaggi che Jenson non saprebbe chi sia il più importante: “Sia Wolff che Hamilton sono importanti. È uno sforzo di squadra. Non si vince da soli in Formula 1. In Mercedes ora ci sono 1.500 persone che costruiscono la macchina e il motore. Sono molte le persone che devono svolgere correttamente il proprio lavoro, quindi è un grande sport di squadra“.

Infine: “Ovviamente vedi solo Toto Wolff alla guida della squadra e Lewis Hamilton, la grande stella, il pilota. I due sono molto importanti per questa squadra e Lewis ha fatto molto bene. Ha sempre avuto la macchina per lottare per il titolo iridato, ma Ha sempre fatto il suo lavoro”.