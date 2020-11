Vietnam escluso dal calendario di Formula 1

Il Gran Premio del Vietnam è stato escluso e non sarà presente nel calendario della prossima stagione

Le date ufficiali delle tappe 2021 sono appena state pubblicate. Tuttavia, non si vedrà il Gran Premio del Vietnam, che è stato clamorosamente escluso dal calendario della prossima stagione. Originariamente, la tappa asiatica, che avrebbe portato per la prima volta le monoposto di Formula 1 sulle strade della capitale Hanoi, sarebbe dovuta entrare nel calendario 2020. Ma la pandemia di Covid-19 ha cancellato ogni piano.

Era stato ampiamente previsto che la gara facesse parte del programma della prossima stagione, nel 2021. Tuttavia, è stata recentemente riportata la cancellazione dell’evento a seguito dell’arresto del presidente del Comitato popolare di Hanoi Nguyen Duc Chung, all’inizio di quest’anno. Chung, figura-cardine e di rilevante importanza nel portare il Gran Circus in Vietnam è stato, infatti, arrestato ad agosto per presunta appropriazione di documenti contenenti segreti di stato.

Attualmente, la data del 25 aprile 2021 in origine deputata al GP vietnamita, rimane libera e senza gare. Tre ipotesi sono state varate: Turchia, Portogallo e Imola. Uno dei tre Gran Premi potrebbe sostituire la tappa in Vietnam. Ma non c’è alcuna certezza. In ogni caso, questa gara “sostitutiva” potrebbe conferire al calendario ufficiale un record di 23 round.

ALTRE NOVITA’

Altro punto caldo del calendario è il Brasile. Il Gran Premio del Brasile, nel 2021, avrebbe dovuto spostare la sede da Interlagos a Rio, a condizione che fosse costruito un nuovo circuito alla periferia della città. Tuttavia, l’accordo non è stato finalizzato in tempo utile per l’annuncio del calendario provvisorio. Quindi, il GP del Brasile rimarrà ad Interlagos per la prossima stagione.

La stagione motoristica 2021 vedrà il circuito di Albert Park come prima tappa il 21 marzo, e Abu Dhabi come ultimo round il 5 dicembre. Il calendario 2021 ha inserito anche il Gran Premio in Arabia Saudita, che si disputerà circa una settimana prima della gara ad Abu Dhabi, il 28 novembre 2021.