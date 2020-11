I profumi ufficiali della FIA: disponibili dal 29 Novembre

I profumi ufficiali della FIA: cinque fragranze per rievocare i momenti migliori dei Gran Premi

L’essenza di un Gran Premio di Formula 1 potrà ora essere contenuta in una boccetta, grazie ai profumi ufficiali della FIA. Una cosa che prima d’ora non avevamo mai visto nel mondo del Motorsport, ma che senza dubbio sarà in grado di suscitare l’interesse dei fan più sfegatati e non solo. Saranno molti quelli che non potranno resistere alla tentazione di aggiudicarsi questo gadget particolare. Ammettiamolo, ci stiamo già pensando. A tutti gli effetti, una mossa di marketing ben costruita. Tutto merito di un accordo stipulato nel 2019 tra Liberty Media e Designer Perfums.

Il flacone, con una capacità di 75ml, avrà un design molto particolare. Sarà inserito all’interno di una struttura esterna, stampata in 3D e realizzata in modo da ricordare le caratteristiche ingegneristiche delle monoposto. Disponibile in tre versioni diverse, due argentate e una dorata. Potrà difatti essere rimossa per inserire all’interno la ricarica del prodotto una volta che il contenuto del flacone verrà esaurito. Al momento però non si sa ancora il prezzo,, né per quanto riguarda l’esoscheletro esterno né per le ricariche.

Sappiamo invece molto di più delle cinque fragranze che comporranno questa collezione. Secondo le attuali dichiarazioni, i profumi verranno messi al più presto in vendita – dal 29 Novembre – direttamente dalla FIA. Sicuramente parliamo di e-commerce, mentre non si hanno ancora notizie sugli accordi che riguardano la vendita nei negozi fisici. Tutte le boccette saranno eau de parfum. Disponibili sul mercato ad un costo di 195 sterline, circa 216 euro. Vi sarà anche la possibilità di acquistare un set di campioncini a 21,90 euro, che saranno detratti dal 10% di sconto una volta che si vorrà acquistare il profumo scelto.

LE ESSENZE

Una novità che salta subito all’occhio, dato che la tipologia di prodotto di cui stiamo parlando è quella di realizzare dei profumi completamente Unisex. Una scelta giusta e al passo con i tempi, che da la possibilità a chiunque di poter utilizzare questi prodotti. Tutti e cinque i profumi rievocano i momenti salienti di un Gran Premio, cercando di sintetizzare ciò che una gara trasmette ai piloti come un vero e proprio stile di vita.

Turn 1: evoca l’adrenalina e lo stress della partenza, con aromi che ricordano l’asfalto bagnato e la gomma dei copertoni. Precious Mettle: è una fragranza fresca, intensa e legnosa , con un tocco metallico che rappresenta il coraggio dei piloti durante l’allineamento sulla griglia di partenza. Overtake 320: ha un’aroma caldo e speziato con cannella e bergamotto, ispirato ai sorpassi ad alta velocità. Neeeum White: un mix di spezie con pepe nero e ginepro, tributo all’impavidità dei piloti nel rettilineo finale. Carbon Reign: creato per replicare un senso di vittoria, con champagne, ambra secca e legni.