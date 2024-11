Vietato andare a funghi in auto: le nuove sanzioni fanno paura | 25.000€ per chi è colto in flagrante

Ebbene sì, non tutti lo sanno, ma andare a funghi in auto è vietato in queste circostanze. Se vi beccano in flagrante saranno 25.000€ di multa, non so quanto vi possa convenire.

Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione verbale “andare a funghi”, indica una pratica molto comune tra i cittadini, cioè passeggiare tra le pianure e montagne, soprattutto durante il fine settimana, cercando quanti più funghi possibile, per poterli portare a casa e preparare leccornie con questo prelibato ingrediente.

Ovviamente, non tutti potranno improvvisarsi esperti di questi specie, in quanto, non tutti i funghi sono commestibili, molti sono tossici e altri ancora sono velenosi a libello mortale. Si sentono molto spesso notizie in merito a problemi di salute gravi che sono sopraggiunti dopo aver mangiato questo contorno.

Eppure c’è un nuovo pericolo in agguato per gli esperti micologi, in quanto per loro sarà vietato andare a funghi in auto. Se pizzicati in questo contesto potrebbero dover pagare una multa di 25.000€.

Le ricette con i funghi

Le ricette che si possono realizzare con i funghi, sono talmente tante che è impossibile riportarle tutte. Si passa dal risotto ai funghi, alla cremina di porcini, ai funghetti trifolati, a quelli impananti e così via. Per chi li mangerebbe tutti i giorni sono deliziosi, anche se non tutti potranno consumarli, in base ad alcune patologie mediche, per questo vi converrebbe sempre chiedere consiglio al vostro medico di fiducia, prima di farvi una bella “mangiata”.

Fin qui direte voi, tutto perfetto, se non fosse per il fatto che i funghi possono essere perfino mortali, se non li conoscete alla perfezione. Per questo sarebbe sempre meglio circondarsi da persone esperte, durante la vostra scampagnata del fine settimana. Inoltre ricordatevi sempre, che questa specie, non può essere raccolta in buste di plastica, bensì nei cestini di vimini, in modo che le spore, durante il tragitto possano spargersi in natura e garantire così una continuità di questi miceti.

Il divieto di prendere i funghi in auto

Cerchiamo di fare chiarezza, in quanto da diversi giorni circola una voce errata sui social. Non c’è nessun divieto di raccogliere i funghi in auto, purché ovviamente vi rechiate nelle aree addette per praticare questo antico hobby, bensì quella di parcheggiare le auto o i fuoristrada, in zone non consentite.

A Maiorca per esempio, gli organizzatori di escursioni con i fuoristrada, dopo aver lasciato i loro veicoli all’interno del Parco Naturale della Penisola del Levante, si sono visti commissionare una multa di 25.000 euro, come rivelano da motor.elpais.com. Per questo motivo, a prescindere dallo Stato di appartenenza, fate sempre attenzione a dove lasciate l’auto, soprattutto se in prossimità di aree protette.