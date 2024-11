Addio specchietto retrovisore: sarà a breve sostituito da questo nuovo aggeggio | È scomodissimo

Dite addio allo specchietto retrovisore, in quanto a breve sarà sostituito da un nuovo apparecchio che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo ama e chi lo considera scomodissimo.

La tecnologia viene molto spesso in nostro soccorso, non solo al computer o con gli altri dispositivi, ma in tutti gli aspetti della nostra vita. Tra questi sicuramente l’automobile è una di quelle, in quanto nel corso degli anni sono svariate le migliorie registrate.

Per quanto molti aspetti di un’auto siano diversi da quando il primo veicolo ha iniziato a essere introdotto sul mercato, ci sono componenti che sono diventati ormai standard per tutte le auto, che sia il volante, il freno a mano, il cambio e così via.

Tra questi non possiamo non nominare lo specchietto retrovisore, la cui presenza è di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti su strada. Una notizia trasmessa di recente non ha emozionato tutti, in quanto ha diviso l’opinione pubblica. Veramente dovremmo presto dirgli addio?

L’utilizzo degli specchietti in auto

Qualunque essi siano, quelli laterali o quello retrovisore, gli specchietti sono una sorta di benedizione, in quanto grazie a loro, il range di visuale degli automobilisti è più esteso. Grazie a questi accessori infatti, gli automobilisti potranno vedere in tempo reale l’arrivo di altre macchine, dei pedoni e così via.

Per questo motivo, oggi giorno ce ne sono di diversi tipi in commercio, alcuni per esempio si fanno installare quelli di dimensioni più grandi, proprio per cercare di vedere meglio, per non parlare di quelli più piccoli da applicare al bordo di quelli più grandi, per tentare di risolvere quel fastidioso problema dell’angolo cieco. Ma qualcosa per quanto riguarda lo standard dell’auto starebbe cambiando.

Dite addio allo specchietto retrovisore

Come riportano da terra.com, pare che Apple lancerà a breve una rivoluzione in campo dell’automotive. Infatti, presto i guidatori potrebbero dire addio allo specchietto retrovisore in funzione di un dispositivo super tecnologico che proietterà l’immagine direttamente sopra il parabrezza dell’auto.

In questa maniera, l’autista non si distrarrà più, in quanto manterrà sempre lo sguardo davanti a lui. Non si sa di preciso se e quando, questa innovazione prenderà piede e soprattutto per quali modelli, ma sicuramente sta generando molta curiosità tra i fan. Naturalmente ci sono anche gli scettici che la vedono come un’aggiunta che peggiorerà di molto la guida per come la conosciamo. Naturalmente per poter rilasciare un giudizio dovreste prima provarli i nuovi dispositivi della Apple. Voi cosa ne pensate?