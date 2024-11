F1, questa pista abbandonata e mai utilizzata è costata alla FIA 600 milioni di dollari | Lo strano caso del GP mai nato

Sprechi e soldi buttati nel Circus: una pista di F1 mai utilizzata e lasciata abbandonata. Uno scherzetto da 600 milioni di dollari.

Caso europeo ma non solo. Giorni di riflessioni in casa FIA dove la tendenza a sposta l’ombelico del Circus appare abbastanza evidenza. C’era una volta una Formula 1 a forti tinte europee. Rare le trasferte in altri continenti: si andava per lo più in USA, in Sudamerica (Brasile e Argentina in primis), una tappa in Giappone. Poco altro.

Ora l’Europa non è più vista dalla F1 come il centro nevralgico dei Gran Premi. C’è chi, come Michel Boeri, CEO del Senato della FIA, ha prospettato il futuro della F1 sempre con 24 corse, ma al massimo 3-4 gare nel Vecchio Continente, praticamente dimezzandole dallo stato attuale del calendario.

A rimescolare le carte ci ha pensato lo stesso Domenicali, che in una intervista al quotidiano L’Equipe ha parlato di una possibile alternanza degli storici circuiti come Montecarlo, Spa, Silverstone. Il compromesso sarebbe la rotazione annuale di alcune trasferte, su tutte proprio tra Francia e Belgio.

La riduzione delle gare nella culla della F1 sembra una tendenza irreversibile, che nessuno fermerà. Liberty Media, poi, vede nel mondo arabo e in nuove mete il futuro. Ma lontano dall’Europa non è tutto oro quello che luccica. O sembra luccicare.

Lo strano caso del circuito abbandonato

In generale sono molte le piste che non figurano più nel calendario di F1. Tra queste ecco lo strano caso del circuito abbandonato. Ad Hanoi, in Vietnam, si è costruito un circuito, senza mai organizzare un Gran Premio.

Eppure era in calendario nel 2020, la pandemia da Coronavirus ha bloccato tutto, ma il Covid alla fine non è stata la causa scatenante della cancellazione del GP di F1. Dietro l’intero progetto, infatti, c’era il sindaco di Hanoi, Nguyen Duc Chung, arrestato e condannato per corruzione.

600 milioni di dollari buttati

Da allora, il Vietnam non è più stato nei piani della Formula 1 mentre le strutture sono state utilizzate due volte. Il primo è stato il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023, quando lì si è svolto un evento Honda. La seconda è avvenuta il 14 aprile 2024, quando il rettilineo centrale, lungo 1,5 chilometri, è stato utilizzato per una sfilata delle autorità locali.

Non erano certo questi i piani della FIA, a cui questo giochetto è costato qualcosa come 600 milioni di dollari. Soldi letteralmente buttati. Ora del circuito di Hanoi resta solo un’esperienza, quella che si fa nel mondo del gaming:il circuito di Hanoi è stato incluso nel videogioco F1 2020.