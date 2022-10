Vettel si racconta: Hamilton e Alonso...

Sebastian Vettel continua a raccontarsi, soffermandosi sulle sfide nate in pista con i suoi rivali più importanti, Lewis Hamilton e Fernando Alonso

Sebastian Vettel si prepara al rush finale, con le sue ultime gare in Formula 1 prima del ritiro dalla categoria automobilistica. Una lunga e brillante carriera, costellata da successi e da 4 titoli iridati, che si sta per chiudere per il tedesco. Nel corso delle stagioni disputate in Formula 1, Sebastian Vettel si è imbattuto in altri piloti diventati suoi rivali, protagonisti insieme di sfide intense e indimenticabili, come Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Vettel ha corso per diverse Scuderie, come la Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin, oltre a una breve parentesi con la BMW Sauber nel 2007 in sostituzione di Robert Kubica. I suoi anni di gloria sono legati sicuramente alla Red Bull, team con il quale ha vinto i suoi 4 titoli iridati dal 2010 al 2013.

In quel periodo il rivale più importante per Sebastian Vettel è stato Fernando Alonso, in quegli anni pilota della Ferrari. Nel 2010 e 2012, i due hanno dato vita a sfide serrate e quasi al limite, con la corsa per il titolo che si è protratta fino all’ultima gara, finito nelle mani del giovane tedesco. Nelle altre due stagioni (2011 e 2013), ci sono state alcune occasioni in cui i due si sono dati battaglia, con una Red Bull nettamente superiore alla Ferrari. Fernando è diventato vice-campione in tre dei quattro anni in cui Sebastian ha vinto il Mondiale.

Seb: “Lewis è stato il mio rivale più duro”

Poi, è toccato Sebastian Vettel arrivare in Ferrari, per sostituire proprio Fernando Alonso a partire dalla stagione 2015. Durante la sua permanenza in Ferrari, il tedesco si è imbattuto in Lewis Hamilton, diventato suo rivale più importante. Il pilota inglese era all’inizio della sua epopea vincente con la Mercedes, mentre per Seb l’obiettivo era vincere e riportare il titolo a Maranello. Lewis Hamilton si è rivelato un osso molto duro per il tedesco, anche nel 2018, malgrado la competitività mostrata in quell’anno dalla Ferrari. In alcune occasioni, il tedesco si è trovato a mangiare la polvere alle spalle dell’inglese, soprattutto al GP d’Italia, Singapore e a Sochi. Per quel motivo, Sebastian lo definisce come il suo più importante avversario di quegli anni.

“Lewis è stato il mio rivale più duro, specialmente quando ero in Ferrari. È sempre stato davanti. Prima di quel momento, direi che è stato Fernando, quando lui era pilota della Ferrari,” ha raccontato Vettel durante un’intervista per il sito ufficiale dell’Aston Martin.

Seb: “Consigli a Fernando? Non sono certo…”

Fernando Alonso nel 2023 arriverà in Aston Martin, e Vettel non crede che al suo successore necessiti consigli per un rapido inserimento nel nuovo team. Il tedesco ricorda che il pilota asturiano, vanta di un bel bagaglio di esperienza dopo così tanti anni in Formula 1. Motivo per cui, gli augura un in bocca al lupo per questa nuova avventura.

“Fernando non ha bisogno di consigli. Non sono certo che li accetterebbe, ma a dire il vero credo che non ne avrà bisogno. È in questo mondo da così tanti anni, e ha visto molte cose. Si troverà bene qui,” ha poi aggiunto Seb prima di concludere.